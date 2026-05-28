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House of the Dragon 3 conquista Taormina: il festival apre con l'anteprima nazionale della serie HBO

La kermesse cinematografica siciliana vedrà una proiezione in esclusiva e in anteprima del primissimo episodio della nuova stagione della serie HBO

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 72° Taormina Film Festival (10-14 giugno) si aprirà a sorpresa all’insegna del grande spettacolo targato HBO, con l’anteprima nazionale della stagione 3 di House of the Dragon. La nuova stagione dell’attesissimo prequel di Game of Thrones si mostrerà in esclusiva al pubblico del festival con la presentazione del primo episodio. Sul palco del Teatro Antico di Taormina saranno presenti quattro protagonisti della serie: Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Bethany Antonia (Baela Targaryen) e Phoebe Campbell (RhaenaTargaryen).

House of the Dragon 3 in anteprima nazionale esclusiva al Taormina Film Festival

"Siamo orgogliosi di inaugurare la 72ª edizione del Taormina Film Festival con una delle serie più amate e spettacolari del panorama internazionale contemporaneo", ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica del 72° Taormina Film Festival. Alla kermesse cinematografica, infatti, verrà mostrato in esclusiva in anteprima nazionale il primo episodio della stagione 3 di House of the Dragon, che debutterà su Sky ed HBO Max il prossimo 22 giugno. Parte del cast presenterà dal vivo al pubblico del festival e a tutti gli studenti dell’Academy Cinema Student la première dell’attesissima nuova stagione, anticipata da una grande e inaspettata sorpresa.

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"Accogliere a Taormina il cast di House of the Dragon e offrire al pubblico italiano questa anteprima esclusiva rappresenta un evento straordinario che conferma il ruolo del festival come punto di riferimento internazionale per l’intero settore audiovisivo", ha continuato Rocca.

Quando esce House of the Dragon 3 e cosa aspettarci dalla nuova stagione

Il prequel di Game of Thrones ha saputo conquistare il pubblico, o meglio, riconquistare dopo un finale di serie decisamente non all’altezza delle aspettative, grazie alla sua straordinaria capacità di ampliare l’universo narrativo creato da George R.R. Martin, tra intrighi di potere, battaglie spettacolari e il leggendario dominio dei Targaryen. Sin dal suo debutto nel 2022, House of the Dragon è stata un successo globale, registrando numeri da record e confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti e discussi degli ultimi anni.

Ambientata duecento anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie racconta la sanguinosa guerra civile che divide la casata Targaryenin una lotta senza esclusione di colpi per il Trono di Spade. In questa terza stagione la guerra tra l’esercito dei Neri di Rhaenyra e Daemon Targaryen e quello dei Verdi di Alicent Hightower e del figlio Aemon Targaryen arriverà all’atto finale, una conclusione che costerà vite, sofferenza e sangue. Tutto, come sempre, nel nome del potere e del controllo sul Trono di Spade e su tutta Westeros. La stagione 3 di House of the Dragon esce su Sky e in streaming su HBO Max lunedì 22 giugno col primo episodio, seguito dagli altri 7 a cadenza settimanale.

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