House of the Dragon 3, riparte la guerra per il Trono: calendario episodi, orari e dove vederli Tra alleanze rotte e nuovi scontri, torna la guerra tra Verdi e Neri: orari, piattaforme, calendario episodi e tutto ciò che serve per seguire la nuova stagione

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Stanotte l’Italia si è svegliata con un nuovo episodio, il primo, di House of the Dragon 3, e una domanda che brucia: chi sopravviverà alla Danza dei Draghi? La terza stagione parte da un equilibrio apparente: Rhaenyra forte, Aegon in fuga. Ma la serie HBO ha già dimostrato di non rispettare i favoriti. Otto episodi, quasi tutta l’estate davanti, e una guerra che non farà prigionieri. Ecco orari, date e tutto quello che serve sapere per seguire la stagione fino in fondo.

House of The Dragon 3, quando esce la terza stagione in Italia: calendario con tutti gli episodi e orari

Per la gioia di milioni di fan, possiamo finalmente dire che l’attesa è finita. La terza stagione di House of the Dragon ha debuttato in Italia nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. Il primo episodio sarà disponibile alle 3:00 su Sky, NOW e HBO Max. Chi non vuole seguirlo in diretta potrà recuperarlo on demand, mentre Sky Atlantic proporrà repliche alle 6:00 del mattino e alle 21:15. La stagione sarà composta da 8 episodi da circa 70 minuti, pubblicati con cadenza settimanale. Di seguito, il calendario completo degli episodi:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Episodio 1: 22 giugno 2026

Episodio 2: 29 giugno 2026

Episodio 3: 6 luglio 2026

Episodio 4: 13 luglio 2026

Episodio 5: 20 luglio 2026

Episodio 6: 27 luglio 2026

Episodio 7: 3 agosto 2026

Episodio 8: 10 agosto 2026

La serie sarà visibile in Italia su Sky in TV e in streaming su NOW e HBO Max, senza opzioni gratuite legali disponibili.

House of The Dragon 2: come si è conclusa la seconda stagione e dove eravamo rimasti

La seconda stagione di House of the Dragon riprende dopo la morte di Lucerys Velaryon, che inasprisce lo scontro tra Neri e Verdi e porta la guerra verso una violenza sempre maggiore. La vendetta di Daemon provoca però la morte del giovane erede di Aegon II, aggravando ulteriormente il conflitto. Nel caos generale, Rhaenys muore in battaglia con Meleys e Aegon II viene gravemente ferito, lasciando il potere ad Aemond, che diventa Principe Reggente dei Verdi. Rhaenyra reagisce rafforzando il proprio schieramento con la "Semina dei Draghi", mentre Daemon, isolato ad Harrenhal, ottiene il sostegno delle Terre dei Fiumi.

Nel finale, il tentativo di mediazione di Alicent fallisce e la guerra è ormai inevitabile, con Aegon in fuga e Aemond al comando. La terza stagione porta il conflitto a una guerra totale tra i Targaryen: Rhaenyra sembra in vantaggio grazie ai draghi, ma le alleanze si spezzano e nuovi eventi ribaltano gli equilibri. Tutti i contendenti devono infine confrontarsi con il prezzo del potere e della guerra per il Trono di Spade.

Potrebbe interessarti anche