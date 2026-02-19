House of the Dragon 3: ecco quando arriva in tv e il primo teaser trailer da vedere subito
Un messaggio che sembra guardare in direzione di un nuovo capitolo se possibile ancora più oscuro e teso: il primo teaser trailer di House Of The Dragon 3
Mentre manca pochissimo al finale di stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, HBO inizia a spingere con decisione sull’altro grande spin-off di Game of Thrones: House of the Dragon. Ecco infatti arrivare due ottime notizie: il periodo di debutto della terza stagione e il nuovo teaser trailer relativo. La nuova serie arriverà a giugno e vedrà tra i suoi protagonisti Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) che campeggia anche sul primo poster, con tanto di tagline che recita "From Fire Comes Darkness" ("Dal fuoco giunge l’oscurità"), un messaggio che sembra guardare in direzione di un nuovo capitolo se possibile ancora più oscuro e teso dei precedenti.
Rhaenyra sul Trono di Spade
Il visual gioca apertamente con l’idea del potere e del suo prezzo, mostrando Rhaenyra sul Trono di Spade: un’immagine forte, soprattutto perché, nella storia, la contesa tra le fazioni resta il cuore pulsante del racconto e l’equilibrio del regno appare sempre più fragile. Sedere sul trono spesso non significa vincere, ma doverlo difendere. Dopo una stagione 2 che ha alzato la posta e acceso definitivamente lo scontro, l’impressione è che la stagione 3 voglia entrare nel vivo della guerra civile per la successione, mettendo al centro decisioni, conseguenze e cambi di scenario. È un modo molto diretto per preparare il pubblico a una stagione che, senza bisogno di anticipare snodi specifici, appare orientata a mostrare la fase più aspra della lotta interna ai Targaryen.
Fuoco e Sangue, Vol.3
Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. In otto nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast il ritorno di Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim. Tra i nuovi ingressi nel cast, invece, Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin e Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly. Annunciato nel cast della terza stagione, inoltre, James Norton nel ruolo di Ormund Hightower. I registi della terza stagione: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.
La messa in onda italiana arriverà a giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
