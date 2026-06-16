House of the Dragon 3: flop o capolavoro? Prime recensioni incredibili e record storico per la serie TV Le prime recensioni della nuova stagione segnano un record storico incredibile, che batte addirittura quello segnato da Game of Thrones

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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A pochissimi giorni dal debutto su HBO e HBO Max, House of the Dragon 3 ha già fatto centro, superando ogni aspettativa. Chi ha già potuto vedere in anteprima i nuovi episodi della serie si è infatti dilettato nella stesura delle prime recensioni, e il risultato è un vero e proprio record.

House of the Dragon 3, prime recensioni da record per la nuova stagione

Le primissime recensioni dei critici hanno infatti regalato a questa terza stagione un clamoroso 100% di voti positivi su Rotten Tomatoes. Si tratta del punteggio più alto mai registrato non solo per questo prequel, ma per l’intero universo televisivo di Game of Thrones.

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Questo traguardo è un’ottima notizia per la serie, soprattutto dopo una seconda stagione che aveva un po’ diviso i fan. Se da un lato molti avevano apprezzato gli intrighi politici, dall’altro non erano mancate le critiche per un ritmo giudicato troppo lento e per alcune scelte nel finale. Le prime recensioni della nuova stagione, invece, fanno pensare che gli sceneggiatori abbiano fatto tesoro di quelle critiche, confezionando episodi molto più intensi, spettacolari e concentrati sulla guerra vera e propria.

Bisogna specificare che questo 100% si basa per ora solo sui primi quattro episodi visti in anteprima dalla stampa, quindi il voto potrebbe cambiare con l’uscita delle prossime recensioni. Resta comunque un biglietto da visita fortissimo per una stagione che promette di entrare nel vivo della famosa "Danza dei Draghi".

La rinascita di HBO dopo il finale criticato di Game of Thrones

Per HBO è un dato molto importante, soprattutto dopo il finale super criticato di Game of Thrones nel 2019, dopo il quale la rete ha assoluto bisogno di dimostrare di essere capace di creare contenuti di alto livello, cosa nella quale pare stia riuscendo. Merito anche di una svolta nella trama, che in questa nuova stagione significa l’inizio di una guerra senza precedenti.

Se le prime due stagioni sono infatti servite a preparare il terreno tra alleanze, tradimenti e tensioni tra i Verdi e i Neri, i nuovi episodi ci portano nel pieno dello scontro. È il momento che tutti escano allo scoperto e mostrino da che parte stanno perché la guerra sarà senza pietà. L’impressione generale è che la serie stia finalmente adattando la parte più tragica ed emozionante del libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, e questo garantisce al pubblico emozioni e colpi di scena mai visti prima.

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