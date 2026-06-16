House of the Dragon 3: flop o capolavoro? Prime recensioni incredibili e record storico per la serie TV
Le prime recensioni della nuova stagione segnano un record storico incredibile, che batte addirittura quello segnato da Game of Thrones
A pochissimi giorni dal debutto su HBO e HBO Max, House of the Dragon 3 ha già fatto centro, superando ogni aspettativa. Chi ha già potuto vedere in anteprima i nuovi episodi della serie si è infatti dilettato nella stesura delle prime recensioni, e il risultato è un vero e proprio record.
House of the Dragon 3, prime recensioni da record per la nuova stagione
Le primissime recensioni dei critici hanno infatti regalato a questa terza stagione un clamoroso 100% di voti positivi su Rotten Tomatoes. Si tratta del punteggio più alto mai registrato non solo per questo prequel, ma per l’intero universo televisivo di Game of Thrones.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Questo traguardo è un’ottima notizia per la serie, soprattutto dopo una seconda stagione che aveva un po’ diviso i fan. Se da un lato molti avevano apprezzato gli intrighi politici, dall’altro non erano mancate le critiche per un ritmo giudicato troppo lento e per alcune scelte nel finale. Le prime recensioni della nuova stagione, invece, fanno pensare che gli sceneggiatori abbiano fatto tesoro di quelle critiche, confezionando episodi molto più intensi, spettacolari e concentrati sulla guerra vera e propria.
Bisogna specificare che questo 100% si basa per ora solo sui primi quattro episodi visti in anteprima dalla stampa, quindi il voto potrebbe cambiare con l’uscita delle prossime recensioni. Resta comunque un biglietto da visita fortissimo per una stagione che promette di entrare nel vivo della famosa "Danza dei Draghi".
La rinascita di HBO dopo il finale criticato di Game of Thrones
Per HBO è un dato molto importante, soprattutto dopo il finale super criticato di Game of Thrones nel 2019, dopo il quale la rete ha assoluto bisogno di dimostrare di essere capace di creare contenuti di alto livello, cosa nella quale pare stia riuscendo. Merito anche di una svolta nella trama, che in questa nuova stagione significa l’inizio di una guerra senza precedenti.
Se le prime due stagioni sono infatti servite a preparare il terreno tra alleanze, tradimenti e tensioni tra i Verdi e i Neri, i nuovi episodi ci portano nel pieno dello scontro. È il momento che tutti escano allo scoperto e mostrino da che parte stanno perché la guerra sarà senza pietà. L’impressione generale è che la serie stia finalmente adattando la parte più tragica ed emozionante del libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, e questo garantisce al pubblico emozioni e colpi di scena mai visti prima.
Potrebbe interessarti anche
House of the Dragon 3 conquista Taormina: il festival apre con l'anteprima nazionale della serie HBO
La kermesse cinematografica siciliana vedrà una proiezione in esclusiva e in antepri...
House of the Dragon 3: fuoco, fiamme e dolori indicibili nella serie più attesa del 2026: la data di uscita
La nuova stagione della serie prequel di Game of Thrones si presenta con un trailer ...
Nonostante le tensioni con George R.R. Martin, House of the Dragon 3 fa faville: il trailer finale è da urlo, dimenticate le divergenze creative
Ecco il trailer finale della terza stagione di House of the Dragon 3, tra battaglie ...
House of the Dragon 3, svelato un personaggio fondamentale della famiglia Stark: cosa sappiamo
Il nuovo teaser della terza stagione dello spin-off di Game of Thrones ci mostra Aly...
Game of Thrones, il film su Aegon il Conquistatore si farà: quando esce e la novità di Warner Bros
Sul palco del CinemaCon di Las Vegas è stato annunciato il titolo ma anche la data d...
HBO Max, le uscite di giugno 2026: dai problemi di Valerio Mastandrea alla continuazione del prequel di Game Of Thrones
HBO Max a giugno 2026: il ritorno di House of the Dragon, il debutto di The Topurias...
Game of Thrones raggiunge un nuovo traguardo: Warner Bros lancia il film sul primo sovrano Targaryen
Warner Bros. si prepara ad ampliare il mondo di Game of Thrones con un che potrebbe ...
Game of Thrones, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è un flop? Le recensioni spiazzanti
Le prime recensioni di A Knight of the Seven Kingdoms preannunciano un nuovo grande ...