House of the Dragon 3, la scioccante morte nel finale è molto diversa dal libro e lancia uno spoiler sul futuro della serie Ci sono importanti differenze tra il finale della serie e quanto avviene invece nel libro di George R.R. Martin e riguardano la scioccante morte di un personaggio

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il finale della terza stagione di House of the Dragon ha spiazzato gli spettatori: niente grande scontro tra draghi, ma una scelta tutta incentrata sull’impatto emotivo, avvenuto grazie ad una morte inaspettata e, perciò, scioccante.

ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler sul finale della serie!

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House of the Dragon 3: perché Helaena Targaryen si è suicidata?

A dire addio allo show è stata Helaena Targaryen, figlia di Alicent e Viserys Targaryen, nonché sorella di Rhaenyra, tenuta prigioniera da quest’ultima nella Fortezza Rossa di Approdo del Re dopo essersi impossessata del trono di spade. Una scomparsa, la sua, arrivata alla fine di un percorso straziante, iniziato con la morte del figlio Jaehaerys, decapitato durante l’episodio Blood and Cheese.

Dopo l’uccisione del figlio e la separazione dalla figlia, Helaena ha scoperto di aspettare un altro bambino. Inizialmente, la madre Alicent la invita ad abortire, temendo che il pericolo che possa nascerle un maschio, e dunque un altro pretendente al trono, porti alla sua immediata uccisione dopo la nascita, ma Helaena si rifiuta e Alicent si arrende alla sua scelta. L’atteggiamento freddo di Rhaenyra e Mysaria alla scoperta della gravidanza fa però capire subito la realtà: sia Helaena che il nascituro verranno trattati solo come merce di scambio politica.

Dopo un amaro confronto in cui rinfaccia a Rhaenyra di vederla solo come una pedina e arriva perciò a definirla una "persona orrenda", Helaena, rimasta sola, prende una decisione drastica e si toglie la vita, lanciandosi dalla finestra della sua camera. Una morte drammatica che presenta tuttavia forti differenze rispetto al libro.

La morte di Helaena Targaryen: le differenze tra serie e libro

Nel libro di George R.R. Martin (Fuoco e Sangue), se la dinamica della morte è la stessa – il suicidio dalla finestra della Fortezza Rossa – il contesto e le premesse sono del tutto diversi. Nella serie, Helaena si suicida mentre è ancora incinta, affranta dalla morte del primo figlio e dal destino di solitudine che la attende; nel libro, il terzo figlio avuto dal fratello Aegon, Maelor, è già nato e sarà la sua uccisione l’evento che la distruggerà ulteriormente, portandola alla decisione di suicidarsi.

Eliminando Maelor, gli autori hanno trasformato la sua morte: non più il crollo finale dovuto alla perdita dei figli, ma un gesto estremo per evitare che il bambino che ha in grembo finisca travolto dalla guerra. Una tragedia che avviene proprio sotto la custodia di Rhaenyra, lasciando una macchia pesante sul suo ruolo di regina e chiudendo ogni porta a una possibile tregua con Alicent.

Lo spoiler sul futuro di Rhaenyra

Ci sono però due dettagli importanti da citare. Il primo è un fatto che manca nella serie ma c’è nel libro e si tratta della scena in cui il drago di Helaena, Dreamfyre, avverte la morte del su cavaliere e spezza le catene che la tengono ferma, ruggendo dal dolore. L’altro dettaglio è invece qualcosa che non c’è nel libro ma sbuca invece nel finale della serie: l’arazzo che Helaena stava cucendo e che lascia a Rhaenyra prima di suicidarsi. Qui la regina si vede sul Trono di Spade, circondata dal fuoco e con la corona e gli abiti sporchi di sangue. Visti i poteri di veggenza di cui era dotata la sorellastra, queste immagini appaiono come un chiaro spoiler su ciò che ci attende nel futuro della serie e della regina stessa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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