House of the Dragon 3, il finale è un colpo pesantissimo: Rhaenyra sul Trono, ma una minaccia potrebbe gravare sulla quarta stagione Il finale della terza stagione della serie apre nuovi scenari per Rhaenyra e i Targaryen, tra tensioni, alleanze fragili e una guerra tutt'altro che finita.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Otto episodi e una certezza: la pace non è mai stata così lontana. Il finale di stagione di House of the Dragon 3 consegna a Rhaenyra il trono che desiderava da sempre, ma la vittoria ha il sapore amaro della sconfitta. Approdo del Re resta ostile, la Fede si allontana, e a Tumbleton la battaglia lascia macerie su entrambi gli schieramenti. Nel mezzo, un lutto che cambia gli equilibri della corte e che la serie racconta in modo diverso rispetto al romanzo di George R.R. Martin. I Verdi sono feriti, non sconfitti e la quarta stagione parte da qui. Di seguito, tutti i dettagli, ma se non avete ancora visto il finale, non proseguite la lettura perché saranno presenti SPOILER.

House of the Dragon 3, come finisce la terza stagione: un finale che cambia tutto

In questo paragrafo vi sveleremo come si è concluso House of the Dragon 3, la terza stagione della serie HBO ha lasciato i fan a bocca aperta con un finale per niente scontato. Fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. L’ottavo episodio chiude la terza stagione senza risolvere la guerra: Rhaenyra siede sul Trono di Spade, ma il suo potere è tutt’altro che solido. Approdo del Re è ostile e affamata, e ogni scelta della regina – dall’eliminazione del Gran Septon alla gestione del ritorno di Aegon II – finisce per isolarla ulteriormente invece di consolidarla. A Tumbleton la battaglia è sanguinosa e inconcludente. Daemon guida i Neri, Corlys viene usato come ostaggio, ma la trattativa fallisce. Ormund Hightower e Roddy the Ruin muoiono, nessuno dei due schieramenti vince davvero. La Semina Rossa si rivela un’arma a doppio taglio: Ulf White è incontrollabile, e Silverwing semina caos invece di portare vittoria. Avere un drago non significa saperlo usare.

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House of the Dragon 3, Halaena si toglie la vita nel finale di stagione

Il momento più duro è la morte di Helaena: stremata dalla prigionia e dall’isolamento, si toglie la vita gettandosi dalla Fortezza Rossa, uccidendo anche il figlio che porta in grembo. Accade sotto il regno di Rhaenyra, e questo la trasforma in un peso politico oltre che morale per la nuova sovrana. Ad Harrenhal, Aegon II raggiunge Aemond con Sunfyre ritrovato, ma non lo uccide. I due fratelli restano vivi, con i draghi più pericolosi dei Verdi ancora operativi.

House of the Dragon 4, cosa sappiamo sulla quarta stagione: trama, cast e data di uscita

La quarta stagione, potrebbe, quindi, partire con Rhaenyra sul trono ma circondata da fratture aperte: la Fede ostile, il popolo diffidente, i dragonseed inaffidabili e i Verdi ancora in campo. Per quanto riguarda proprio la quarta stagione, lo showrunner Ryan Condal ha chiarito che la serie era stata concepita fin dall’inizio come un racconto in quattro parti, invitando i fan alla pazienza: "Arrabbiarsi per qualcosa a metà è come un atto di una commedia che non ti piace. Ci sono ancora due atti interi da affrontare!" La serie, tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, narra l’ascesa e la caduta di Casa Targaryen sui Sette Regni. L’autore aveva auspicato quattro stagioni da 10 episodi per fare piena giustizia alla trama, ma le ultime due si sono fermate a otto episodi ciascuna, un formato che dovrebbe essere mantenuto anche nella stagione conclusiva.

Sul fronte del cast, si prevede il ritorno dei protagonisti principali:

Emma D’Arcy (Rhaenyra)

Matt Smith (Daemon)

Olivia Cooke (Alicent)

Tom Glynn-Carney (Aegon)

Ewan Mitchell (Aemond)

Alcuni personaggi, invece, non torneranno, avendo perso la vita nel corso della terza stagione, tra questi: Jace (Harry Collett) e Ser Criston Cole (Fabien Frankel). La data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, ma Condal ha dichiarato a Deadline di essere già al lavoro sulla sceneggiatura, con l’inizio delle riprese previsto per la primavera del 2027, suggerendo un’uscita intorno al 2028. Il finale, ha promesso, sarà "epico". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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