L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e racconterà la storia della famiglia dietro il celebre birrificio

È una storia generazionale che quasi sfida ogni immaginazione, e Netflix è pronta a raccontarla attraverso la serie TV House of Guinness. Scritta da Steven Knight – creatore di Peaky Blinders e, come annunciato di recente, prossimo sceneggiatore di James Bond – la serie vede protagonisti i giovani talenti Louis Partridge e Anthony Boyle, accanto agli attori affermati James Norton e Dervla Kirwan. Le nuove foto sono state condivise insieme all’annuncio ufficiale della data di uscita su Netflix. House of Guinness arriverà sul gigante dello streaming il 25 settembre.

House of Guinness arriva su Netflix: la serie TV è ispirata a una storia vera

"Il vostro primo sguardo alla House of Guinness di Steven Knight, che segue la ribellione, il potere e lo scandalo del birrificio Guinness nella Dublino del XIX secolo", ha scritto l’account ufficiale di Netflix al fianco di ben undici nuove fotografie della serie. Queste ci presentano i Guinness, una vera famiglia di miliardari anglo-irlandesi.

La serie Netflix sarà ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo, subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, l’uomo responsabile dello straordinario successo della fabbrica di birra Guinness. La narrazione seguirà l’impatto del suo testamento sul destino dei suoi quattro figli adulti, Arthur, Edward, Anne e Ben, nonché su un gruppo di personaggi dublinesi che lavorano e interagiscono con il fenomeno Guinness.

Nelle prime immagini, James Norton, il beniamino del Tatler, appare nobile con il suo cilindro. Il protagonista della serie è un appassionato di film d’epoca, avendo appena interpretato il ruolo di Re Harold nel dramma medievale della BBC sulla Battaglia di Hastings, King & Conqueror.

Le parole del creatore della serie

"La dinastia Guinness è conosciuta in tutto il mondo: ricchezza, povertà, potere, influenza e grandi tragedie si intrecciano per creare un ricco arazzo di materiale da cui attingere", ha commentato Steven Knight quando gli è stato commissionato il progetto House of Guinness. "Sono sempre stato affascinato dalle loro storie e sono entusiasta di dare vita ai personaggi".

