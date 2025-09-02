House of Guinness su Netflix: la dinastia irlandese è amore, sangue e tradimenti La nuova serie Netflix di Steven Knight racconta la dinastia Guinness tra scandali, vendette sanguinose e intrighi per il controllo della fortuna di famiglia.

Steven Knight, un nome, una garanzia. Autore di successo della BBC, è particolarmente celebre per aver ideato Peaky Blinders, la serie che ha raccontato per sei stagioni le vicende della banda criminale di Birmingham nel dopoguerra, conquistando critica e pubblico. Dopo l’attesa per il film conclusivo della saga, Knight torna con un nuovo progetto, House of Guinness, la serie targata Netflix, dedicata alla famosa famiglia della birra. Il primo trailer ufficiale, rilasciato di recente, offre uno sguardo su ciò che ci attende.

House Of Guinness, il trailer della serie con James Norton

Dopo un grande successo, si cerca sempre il modo di replicarlo con un altro lavoro. E’ ciò che vorrebbe fare Steven Knight, ideatore della serie di successo Peaky Blinders e, vorrebbe riuscire nell’intento con House Of Guinness, una nuova serie per Netflix. Lo show debutterà il 25 settembre sulla piattaforma, di cui è stato condiviso online anche il trailer ufficiale. Dalla clip emerge che la vicenda avrà inizio con la morte di Sir Benjamin Guinness, l’uomo che ha guidato il celebre birrificio alla sua straordinaria notorietà. La scomparsa del patriarca scatenerà però degli eventi che metteranno alla prova i suoi quattro figli, costringendoli a fare i conti con l’eredità del padre e con il futuro della sua impresa.

House Of Guinness, di cosa parla la serie?: Trama e cast

La trama si concentra sulla famiglia Guinness, una delle dinastie più celebri d’Europa, famosa per la birra che porta il loro nome. Ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo, la serie esplora le conseguenze della morte di Benjamin Guinness, l’uomo che ha portato il birrificio al successo, mostrando come la sua volontà influenzi il destino dei quattro figli, Arthur, Edward, Anne e Ben, e la vita dei dublinesi che lavorano e interagiscono con il colosso della birra. Il cast include James Norton (Sean Rafferty), Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O’Shea (Arthur, Edward, Anne e Benjamin Guinness), insieme a Dervla Kirwan, Jack Gleeson e Niamh McCormack. La produzione è curata da Knight, Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell, con regia di Tom Shankland e Mounia Akl.

Parallelamente, Steven Knight si occupa anche della sceneggiatura del nuovo film di James Bond, diretto da Denis Villeneuve, e ha recentemente collaborato a serie e film come A Thousand Blows, This Town, Spencer e Locke.

Dove vedere in streaming House Of Guinness

L’attesissima serie sbarcherà in streaming su Netflix il 25 settembre 2025. I fan non vedono l’ora di guardarla, anche perché da Steven Knight si aspettano cose di grande livello e, soprattutto, di successo. House Of Guinness potrebbe davvero essere l"erede’ di Peaky Blinders? Nessuno può dirlo, non ci resta che attendere.

