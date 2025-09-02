Trova nel Magazine
Libero Magazine

House of Guinness su Netflix: la dinastia irlandese è amore, sangue e tradimenti

La nuova serie Netflix di Steven Knight racconta la dinastia Guinness tra scandali, vendette sanguinose e intrighi per il controllo della fortuna di famiglia.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Steven Knight, un nome, una garanzia. Autore di successo della BBC, è particolarmente celebre per aver ideato Peaky Blinders, la serie che ha raccontato per sei stagioni le vicende della banda criminale di Birmingham nel dopoguerra, conquistando critica e pubblico. Dopo l’attesa per il film conclusivo della saga, Knight torna con un nuovo progetto, House of Guinness, la serie targata Netflix, dedicata alla famosa famiglia della birra. Il primo trailer ufficiale, rilasciato di recente, offre uno sguardo su ciò che ci attende.

House Of Guinness, il trailer della serie con James Norton

Dopo un grande successo, si cerca sempre il modo di replicarlo con un altro lavoro. E’ ciò che vorrebbe fare Steven Knight, ideatore della serie di successo Peaky Blinders e, vorrebbe riuscire nell’intento con House Of Guinness, una nuova serie per Netflix. Lo show debutterà il 25 settembre sulla piattaforma, di cui è stato condiviso online anche il trailer ufficiale. Dalla clip emerge che la vicenda avrà inizio con la morte di Sir Benjamin Guinness, l’uomo che ha guidato il celebre birrificio alla sua straordinaria notorietà. La scomparsa del patriarca scatenerà però degli eventi che metteranno alla prova i suoi quattro figli, costringendoli a fare i conti con l’eredità del padre e con il futuro della sua impresa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

House Of Guinness, di cosa parla la serie?: Trama e cast

La trama si concentra sulla famiglia Guinness, una delle dinastie più celebri d’Europa, famosa per la birra che porta il loro nome. Ambientata nella Dublino e nella New York del XIX secolo, la serie esplora le conseguenze della morte di Benjamin Guinness, l’uomo che ha portato il birrificio al successo, mostrando come la sua volontà influenzi il destino dei quattro figli, Arthur, Edward, Anne e Ben, e la vita dei dublinesi che lavorano e interagiscono con il colosso della birra. Il cast include James Norton (Sean Rafferty), Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O’Shea (Arthur, Edward, Anne e Benjamin Guinness), insieme a Dervla Kirwan, Jack Gleeson e Niamh McCormack. La produzione è curata da Knight, Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell, con regia di Tom Shankland e Mounia Akl.

Parallelamente, Steven Knight si occupa anche della sceneggiatura del nuovo film di James Bond, diretto da Denis Villeneuve, e ha recentemente collaborato a serie e film come A Thousand Blows, This Town, Spencer e Locke.

Dove vedere in streaming House Of Guinness

L’attesissima serie sbarcherà in streaming su Netflix il 25 settembre 2025. I fan non vedono l’ora di guardarla, anche perché da Steven Knight si aspettano cose di grande livello e, soprattutto, di successo. House Of Guinness potrebbe davvero essere l"erede’ di Peaky Blinders? Nessuno può dirlo, non ci resta che attendere.

Potrebbe interessarti anche

House of Guinness, data d'uscita e foto della nuova serie Netflix

L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie

La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e ...
Alice in Borderland e Jude Law

Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma)

Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni ...
Venezia 2025, le immagini ufficiali di A House of Dynamite

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow a Venezia 2025: le prime immagini ufficiali mostrano un cast stellare

Diffuse da Netflix le prime immagini del prossimo film della regista premio Oscar pe...
Netflix lancia la watchlist, i film e le serie da guardare in base al segno zodiacale

Netflix lancia la Watchlist: ecco le serie e i film da guardare in base al vostro segno zodiacale

Netflix lancia una watchlist personalizzata per ogni segno zodiacale, combinando ast...
Sherlock, Steven Moffat realizzerà una nuova serie intitolata Number 10

Dopo Sherlock, Steven Moffat apre la porta di Downing Street: arriva la nuova serie Number 10. Cosa sappiamo

Il genio di Sherlock torna con Number 10: Steven Moffat trasforma la leggendaria res...
The Girlfriend, il trailer ufficiale della serie di Prime Video con Robin Wright

The Girlfriend, l'attrice di House of the Dragon è una fidanzata senza scrupoli nel trailer della serie Prime Video

Arriva il trailer ufficiale di The Girlfriend, la nuova serie di Prime Video con Oli...
Splinter Cell: Deathwatch, il trailer della serie animata Netflix

Splinter Cell: Deathwatch, Sam Fisher nel primo trailer della serie Netflix basata sul videogioco

Il protagonista della fortunata saga videoludica stealth avrà una serie animata tutt...
Countdown, Jensen Ackles nel cast della serie: tutti i protagonisti

Countdown, Jensen Ackles e Eric Dane vittime di un complotto da brividi: il cast della nuova serie di Prime Video

Jensen Ackles e Eric Dane sono i protagonisti di Countdown, la nuova serie di Prime ...
Fallout 2, trailer, trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Fallout 2, il trailer svela oscuri segreti di New Vegas: trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Il nuovo trailer di Fallout 2 porta i fan a New Vegas, tra segreti oscuri e flashbac...

Personaggi

Morris Chestnut

Morris Chestnut
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963