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Hotel Transylvania 5, Dracula torna a spaventarci: Sony e Amazon risvegliano i mostri con una nuova avventura da brividi

Il celebre hotel dei mostri riapre le sue porte: Sony Animation e Amazon MGM Studios preparano il ritorno al cinema di Dracula con una storia ricca di sorprese.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Qualcosa si aggira tra i corridoi dell’Hotel Transylvania, e non si tratta dei soliti ospiti mostruosi. Sony Pictures Animation e Amazon MGM Studios hanno annunciato The Haunting of Hotel Transylvania 5, il quinto capitolo della saga animata più spaventosamente divertente del cinema, in arrivo nelle sale l’8 ottobre 2027. Una collaborazione inedita, un mistero tutto da svelare nella storia, e il ritorno sul grande schermo di personaggi che hanno conquistato generazioni di spettatori. I dettagli, però, sono ancora avvolti nel mistero.

Hotel Transylvania 5, Sony e Amazon al lavoro sul quinto capitolo della saga: cosa sappiamo

Dopo il successo dei precedenti capitoli, la saga di Hotel Transylvania si prepara a tornare al cinema. Sony Pictures Animation e Amazon MGM Studios collaboreranno infatti alla realizzazione di The Haunting of Hotel Transylvania, quinto film del franchise, la cui uscita nelle sale è prevista per l’8 ottobre 2027. Dopo il quarto film, Hotel Transylvania: Transformania, distribuito esclusivamente su Prime Video a causa della pandemia, Amazon MGM Studios è entrata nel progetto ottenendo il diritto di co-produrre il nuovo episodio. Sony si occuperà della distribuzione cinematografica in Nord America e in alcuni Paesi esteri, mentre Amazon MGM gestirà diversi mercati internazionali tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Messico, Australia, Brasile e Nuova Zelanda. Il nuovo film segnerà il ritorno della saga sul grande schermo dopo una pausa. La serie racconta le avventure di Dracula, sua figlia Mavis e il gruppo di mostri dell’Hotel Transylvania, un rifugio lontano dagli esseri umani. Nella nuova storia, Dracula si ritira dalla vita pubblica mentre Mavis prende il controllo dell’hotel. Quando una serie di misteriosi eventi sconvolge il resort, il gruppo di mostri dovrà indagare sulle strane apparizioni che minacciano la tranquillità dell’albergo.

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Il film sarà diretto da Jennifer Kluska e Alan Hawkins, con Lawrence Jonas come produttore e Genndy Tartakovsky e Michelle Murdocca come produttori esecutivi. I dirigenti di Sony Pictures Animation e Amazon MGM Studios hanno sottolineato l’importanza del franchise, apprezzato dalle famiglie per la sua combinazione di comicità, emozione e personaggi memorabili.

Il successo della saga

La saga, che sin dal primo momento ha conquistato grandi e piccoli, è iniziata nel 2012 con il primo Hotel Transylvania, che ha incassato 355 milioni di dollari. I due sequel successivi hanno raggiunto rispettivamente 475 e 530 milioni di dollari, mentre il quarto capitolo è arrivato direttamente su Prime Video nel 2022. Ciò che piace e che cattura di questa saga è il coinvolgimento che riesce a creare con facilità, con un mix perfetto di ironia ed emozioni.

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