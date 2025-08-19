Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal sono padre e genero alle prese con il lutto nel film: trama e cast Nel nuovo film di Amazon MGM, Honeymoon with Harry, Jake Gyllenhaal e Kevin Costner affrontano lutto e risate in una strana luna di miele dopo una tragedia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Kevin Costner e Jake Gyllenhaal, una coppia quasi improbabile, vero? Eppure, non lo è, poi, così tanto perché i due saranno protagonisti di un nuovo film prodotto da Amazon MGM Studios e intitolato Honeymoon with Harry. Inoltre, il progetto è basato sul libro scritto da Bart Baker e, a centro della storia, ci sarà un evento drammatico che farà scaturire una serie di conseguenze tragicomiche. Vediamo nello specifico tutti i dettagli di questa pellicola che si preannuncia davvero interessante.

Honeymoon with Harry, cosa sappiamo sul film con Costner e Gyllenhaal: trama e cast

Due pilastri del cinema sono pronti a sorprendere a tutti. Kevin Costner e Jake Gyllenhaal saranno protagonisti di Honeymoon with Harry, film prodotto da Amazon MGM Studios e tratto dal libro di Bart Baker, con regia di Glenn Ficarra e John Requa. La trama segue un uomo (Gyllenhaal) che parte per la luna di miele con quello che sarebbe dovuto diventare suo suocero (Costner), dopo la tragica morte della fidanzata due giorni prima del matrimonio, esplorando lutto e ripartenza. La sceneggiatura è di Dan Fogelman, già collaboratore dei registi, mentre tra i produttori ci sono Mike Karz e Jennifer Salke. Recentemente Gyllenhaal è stato protagonista della serie Presunto Innocente e dei film Remain e The Bride!, e ha un accordo produttivo con Amazon MGM tramite la sua casa di produzione Nine Stories. Costner, dopo aver diretto Horizon: An American Saga e lasciato Yellowstone, sarà produttore della miniserie di sei episodi The Gray House.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda il cast di questo nuovo progetto, non sappiamo ancora chi saranno gli altri attori coinvolti. Chiaramente, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo. Ancora sconosciuta la data di uscita in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Road House 2, Jake Gyllenhaal tornerà ad essere Elwood Dalton nel sequel

È quasi passato un anno dalla conferma del sequel di Road House, il remake del cult anni ’80, con Jake Gyllenhaal che tornerà nei panni di Elwood Dalton. Guy Ritchie, inizialmente scelto per sostituire il regista Doug Liman, ha abbandonato il progetto, senza che siano state rese note le ragioni. Le riprese di Road House 2 erano previste per settembre e la sua uscita non dovrebbe influire sul cast, anche se non ci sono conferme ufficiali. Nel primo film (disponibile in streaming su Prime Video), Dalton, ex lottatore che si guadagna da vivere con combattimenti clandestini, diventa buttafuori in una Roadhouse della Florida Keys, trovandosi coinvolto in conflitti con uno sceriffo corrotto e altri criminali.

Il remake del 2024 ha riscosso grande successo su Prime Video, con 2,3 milioni di visualizzazioni in tre giorni, aprendo la strada al sequel per consolidare il franchise.

Potrebbe interessarti anche