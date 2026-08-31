Holly Marie Combs, da Piper Halliwell di Streghe all'addio inaspettato: perché l’attrice è scomparsa dalla TV (e dai radar) Dopo il successo di Streghe e Pretty Little Liars, l'attrice ha scelto di allontanarsi da Hollywood: famiglia e nuovi progetti hanno cambiato le sue priorità.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Chi è cresciuto con ‘pane e Streghe‘, la conosce molto bene e, insieme alle sue sorelle (ovviamente, quelle nella serie) l’abbiamo amata. Holly Marie Combs, a tutti nota come Piper Halliwell nella suddetta serie, è un volto che non può essere dimenticato, insieme a quello della compianta Shannen Doherty e Alyssa Milano, le quali insieme formavano l’iconico ‘Potere del Trio’. Adesso, a distanza di molti anni, spunta una verità che per molto tempo ha costituito un interrogativo per i fan: perché Combs è scomparsa dalle scene, dalla TV e dai radar? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Holly Marie Combs, la star di Streghe rivela: "Le proposte che ricevevo non erano interessanti"

Nel corso di un episodio del suo podcast di rewatch intitolato The House of Halliwell, Holly Marie Combs ha spiegato perché ha scelto di rallentare drasticamente la propria attività a Hollywood, nonostante la popolarità conquistata soprattutto grazie a Streghe, dove ha interpretato Piper Halliwell per otto stagioni. Dopo la serie fantasy, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione, comparendo anche in Pretty Little Liars, ma negli ultimi anni ha preferito concentrarsi sulla vita privata. L’attrice ha spiegato che la pandemia e la gestione della famiglia hanno avuto un ruolo importante nella sua decisione: "Eravamo una famiglia numerosa. Durante il Covid, avevamo tre adolescenti, o meglio due adolescenti e una pre-adolescente in casa, quindi un vero caos".

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A pesare, però, è stata anche la mancanza di progetti capaci di entusiasmarla. L’attrice ha raccontato che le sceneggiature ricevute non le davano più quella motivazione necessaria per tornare sul set: "Le proposte che ricevevo e che mi arrivavano sulla scrivania non mi facevano dire ‘Oh mio Dio, questo è davvero fantastico. Devo assolutamente farlo’. E, sai, nella fascia d’età tra i 40 e i 50 anni, il bacino di candidati si restringe sempre di più. E ho la sensazione che i ruoli diventino un po’ meno interessanti".

Holly Marie Combs sul possibile ritorno in TV: "A volte mi manca, ma…"

Pur non avendo escluso per sempre la recitazione, Combs sembra oggi soddisfatta della sua quotidianità, tra famiglia e nuovi impegni, compresa un’attività nel settore della ristorazione. Il richiamo del set, tuttavia, non è del tutto scomparso. "A volte mi manca perché, come hai detto, ci sono quei momenti in cui sei coinvolta, reciti e lavori, che sono semplicemente, credo, come essere presenti. Questo è ciò che significa evasione. Possiamo rifugiarci in un personaggio diverso, in una serie di situazioni diverse dalla nostra vita. E c’è qualcosa di profondamente pacifico nell’essere in quel momento, anche se si sta facendo qualcosa di molto drammatico".

Per ora, quindi, la priorità rimane dedicarsi ai figli. In futuro, quando anche l’ultimo avrà concluso gli studi, l’attrice potrebbe rivalutare la possibilità di tornare davanti alla macchina da presa: "Avrò molto più tempo libero a disposizione".

Dove rivedere Streghe in streaming

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