Holden, 8 mesi senza musica dopo Amici: "Tre dischi non pubblicati, triste e frustrante". E arriva il sostegno di Laura Pausini L'ex di Amici, dopo una serie di successi, è fermo da mesi: "Trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più".

Sono otto mesi che i fan di Holden, uno dei cantautori italiani più seguiti della sua generazione, aspettano che il loro idolo esca con nuova musica. In tanti si sono chiesti perché non ci siano state altre uscite dopo un periodo molto fertile dal punto di vista creativo. La risposta dell’artista è arrivata in modo insolito: attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove esprime apertamente frustrazione e mancanza di autonomia nelle scelte legate al proprio lavoro.

Classe 2000, Holden – al secolo Joseph Carta (figlio di Paolo Carta, chitarrista e compagno di Laura Pausini) – si è fatto conoscere con la partecipazione ad Amici nel 2023/2024. Da allora ha pubblicato diversi singoli di successo come Dimmi che non è un addio, Nuvola e Solo stanotte, raccolti nell’EP Joseph, oltre a collaborazioni e tracce soliste come Grandine con Mew e Autodistruzione. Ma da quasi otto mesi tutto tace. Sui social ha dichiarato che questa pausa non è frutto di una sua scelta: "Non è deciso da me né dalle mie volontà", ha scritto, sottolineando quanto sia doloroso non poter pubblicare liberamente la musica che ha creato.

8 mesi senza musica e tre album fermi: lo sfogo social di Holden e il cuore di Laura Pausini

"Come avrete potuto notare, non esce musica da un po’, non è dipeso da me né dalle mie volontà, al contrario, trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più. In questi mesi, nonostante tutto, ho continuato a ricevere migliaia di messaggi, avete persino preso uno spazio a Times Square. A prescindere dal business, dai numeri e dalla parte più matematica e fredda dell’industria musicale, il risultato più importante per me è avere voi dalla mia parte, che siate 10, 100 o 1000", ha scritto Holden su Instagram, ringraziando i suoi fan per gli auguri di compleanno ricevuto, ma lasciando anche intuire chiaramente che il silenzio musicale di questi mesi possa dipendere da una qualche sorta di crisi tra lui e il suo management, ossia LaTarma.

"Per ringraziarvi come si deve – ha poi continuato – ho scritto tre dischi che aspetto di poter pubblicare. Spero non vediate la mia assenza dai social come una mancanza di gratitudine o di interesse nel rendervi partecipi (…)". Uno degli aspetti più sorprendenti di questa dichiarazione riguarda appunto i tre album già completati, che sono pronti per essere pubblicati non appena verrà trovata la giusta intesa con il suo team. Questo lascia aperta una domanda importante: quando e come vedranno la luce questi progetti, e quale sarà il ruolo di Holden nelle scelte che li riguardano? Domande che mettono in luce una questione ampiamente dibattuta, ossia quanto spazio reale hanno gli artisti nella gestione della propria carriera rispetto alle volontà delle etichette con cui firmano.

E mentre i fan sono accorsi in suo sostegno sotto al post pubblicato per i suoi 26 anni, in cui si mostra in sala di registrazione, tra i commenti è spuntato anche quello di Laura Pausini. La cantante, moglie di Paolo Carta, padre di Holden, ha lasciato una emoticon con gli occhi a cuoricino, tra frasi come "Sappi che saremo qui pronti per ascoltare tutti i dischi che usciranno quando sarà il momento, non importa quanto ci vorrà, perché per te ne varrà sempre la pena", scritte dai follower che non vedono l’ora che l’artista torni sotto la luce dei riflettori.

