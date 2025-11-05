Hilary Duff, dieci anni dopo è “Mature”: la popstar più amata degli anni 2000 vince tutto con due sorprese da sogno L’ex reginetta Disney è pronta a riscrivere la sua storia e ritorna alla musica: “Mature” segna il ritorno di una popstar cresciuta, consapevole e responsabile.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ammettiamolo, il suo essere reginetta Disney ci piaceva moltissimo ma, quanto ci è mancata la sua musica? Tanto, è vero. La lunga pausa, però, è finalmente finita: Hilary Duff sta per tornare nella scena musicale con un nuovissimo singolo, Mature, che, per certi versi, segna la sua rinascita, non solo artistica ma anche personale. Un racconto intimo, personale, sincero e leale di ciò che è, della consapevolezza raggiunta e della maturità acquisita nel corso di questi dieci anni. L’ex star di Lizzie McGuire è pronta a scrivere una nuova fase della sua carriera. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Hilary Duff, Lizzie McGuire torna alla musica con il singolo Mature e una nuova docuserie

La superstar internazionale Hilary Duff torna alla musica dopo dieci anni con il nuovo singolo "Mature", in uscita il 7 novembre per Atlantic Records. Hilary è diventata famosa con il ruolo di Lizzie McGuire su Disney Channel e ha debuttato nella musica nel 2003 con l’album Metamorphosis, certificato quattro volte platino negli USA grazie a hit come "So Yesterday" e "Come Clean". Sono seguiti Hilary Duff (2004) e Dignity (2007), per un totale di circa 15 milioni di copie vendute nel mondo. Oltre alla carriera musicale, Duff è anche produttrice, imprenditrice, filantropa e attrice di successo (tra i titoli, la serie Younger).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma c’è un’altra incredibile novità che riguarda il suo ritorno. Contemporaneamente al singolo, la pop star ha annunciato anche una docuserie, diretta dal premio Emmy Sam Wrench (Taylor Swift: The Eras Tour, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter) e prodotta da Next of Kin Content per EverWonder Studio. Il progetto racconterà in modo autentico il suo ritorno musicale e la sua vita privata, offrirà riprese live, interviste, performance e materiale d’archivio, che mostrerà il lato intimo e senza filtri della vera Hilary Duff.

Hilary Duff, i film che l’hanno resa celebre: Lizzie McGuire – Da Liceale a Popstar e Nata Per Vincere

Come in molti sapranno, oltre ad essere una cantante, Hilary Duff è anche un’attrice. E’ diventata particolarmente conosciuta nei primi anni 2000 grazie al ruolo iconico della giovane protagonista nella serie televisiva Lizzie McGuire e, soprattutto, ai due film che hanno consacrato la sua popolarità presso il grande pubblico: Lizzie McGuire – Da Liceale a Popstar e Nata Per Vincere.

Lizzie McGuire – Da Liceale a Popstar (2003)

Nel film del 2003, Hilary Duff interpreta Lizzie McGuire, una studentessa americana che durante una gita scolastica a Roma viene scambiata per una famosa popstar italiana, Isabella Parigi. Questo equivoco la porta a vivere un’esperienza di crescita personale, passando da ragazza comune a figura sotto i riflettori e imparando a scegliere chi vuole davvero essere.

Nata Per Vincere (2004)

Nel 2004, invece, Hilary Duff è la protagonista di Nata Per Vincere (Rise Your Voice), dove veste i panni di Terri Fletcher, una giovane con un grande talento per il canto e che, dopo la morte del fratello, decide di seguire il suo sogno iscrivendosi a una scuola estiva di arti performative a Los Angeles contro il volere del padre. Il film segna una svolta più matura per la Duff, la quale affronta temi come il dolore, i conflitti familiari e la ricerca della propria identità.

Dove vedere in streaming i due film di Hilry Duff

I film di cui vi abbiamo parlato sopra li trovate anche in streaming, qualora desideriate guardarli. Il primo, Lizzie McGuire – Da Liceale a Popstar, è disponibile su Disney+, Apple TV e Prime Video. Il secondo, Nata Per Vincere, su Prime Video (solo in lingua originale).

Potrebbe interessarti anche