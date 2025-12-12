Trova nel Magazine
Hijack 2, Idris Elba torna a far tremare la metropolitana nel trailer della seconda stagione della serie Apple TV+

Sam Nelson è di nuovo al centro della crisi: tra dirottamenti, ostaggi e decisioni al limite, Idris Elba torna nella seconda stagione di Hijack su Apple TV.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Tra poco più di un mese, su Apple TV+ sbarcherà Hijack 2, la seconda stagione della serie thriller ad alta tensione, con protagonista Idris Elba e, di cui è stato pubblicato il trailer ufficiale italiano nelle scorse ore. L’attore, tornerà, dunque, a vestire i panni dell’abilissimo negoziatore Sam Nelson, che vedremo in azione nei nuovi otto episodi. Vediamo nello specifico tutti tutti i dettagli e quali altre star troveremo nel cast.

Hijack 2: trailer e trama della seconda stagione con Idris Elba

Di recente, Apple TV+ ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Hijack, con Idris Elba protagonista e produttore esecutivo. La serie, creata da George Kay (Lupin) e Jim Field Smith (Criminal, Litvinenko), tornerà in streaming dal 14 gennaio con otto episodi, e il finale sarà disponibile il 4 marzo. Nel trailer, Sam Nelson (Elba) affronta un dirottamento nella metropolitana di Berlino, cercando di proteggere gli ostaggi mentre le autorità intervengono. Sam Nelson si trova ancora una volta al centro della crisi e deve decidere rapidamente come affrontare la situazione, mentre un ordigno nascosto sotto un vagone scatena il panico. Questa è anche la trama di ciò che vedremo nei prossimi episodi. La nuova stagione è prodotta da 60Forty Films e Idiotlamp Productions, con Field Smith anche regista principale. Di seguito, trovate il trailer ufficiale in italiano.

La prima stagione della serie ha ricevuto ottime recensioni, ottenendo il Certified Fresh su Rotten Tomatoes ed entrando nella Top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals. Resta da vedere se l’audience della seconda stagione di Hijack sarà sufficiente per una terza, ma i creatori hanno preparato la serie al meglio, nonostante fosse nata come miniserie.

Il cast di Hijack 2

Accanto a Elba tornano Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, protagonisti della prima stagione, ma il cast si amplia anche con nuovi ingressi: Toby Jones, Lisa Vicari, Karima McAdams, Clare-Hope Ashitey, Christiane Paul e Christian Näthe. Come abbiamo già accennato prima, Idris Elba è il "one man band" di Hijack: oltre a interpretare il protagonista, ne è anche creatore e produttore. "Volevo provare qualcosa di diverso. Volevo provare qualcosa che provocasse nello spettatore amore o odio all’istante", ha spiegato l’attore inglese a Hollywood Reporter, in occasione della prima stagione. E ha aggiunto: "A differenza di The Wire e Luther, dove il personaggio si costruisce lentamente, qui il protagonista si trova in una situazione di dirottamento… e tu ti chiedi: ‘cosa farei se fossi al suo posto?’ Quindi, ero davvero attratto da questo aspetto".

Quando e dove vedere Hijack 2

La seconda stagione di Hijack uscirà in streaming su Apple TV+ il 14 gennaio 2026. Bisognerà attendere un altro po’ ma, di sicuro, ne varrà la pena.

Programmi

