Highlander, Henry Cavill immortale e armato: le prime immagini dal set del reboot accendono l'hype sui social
Henry Cavill svela sui social le primissime immagini del film reboot: trench, spada e look inedito accrescono l’attesa dei fan per il ritorno dell’Immortale.
La produzione dell’attesissimo reboot di Highlander è finalmente entrata nel vivo, dopo l’infortunio di Henry Cavill durante l’allenamento nella fase di pre-produzione. Nelle scorse ore, l’attore ha deciso di sorprendere i fan con un gesto inaspettato: sul suo profilo social ha svelato le prime immagini del suo personaggio, Connor MacLeod e, come c’era da aspettarsi, si è scatenato un entusiasmo generale. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli e cosa sappiamo fino ad ora su questo film.
Highlander, Henry Cavill è imponente nelle prime immagini del reboot
Henry Cavill ha condiviso sui social un primo sguardo al suo Immortale dal set del reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski (John Wick). Le due immagini mostrano l’attore nei panni di Connor MacLeod, personaggio interpretato nel film originale del 1986 da Christopher Lambert, con trench e spada. A corredo degli scatti, Cavill ha scritto: "Buon primo sguardo a Highlander. È stato un viaggio incredibile per me, di cui vi racconterà tutto quando sarà il momento giusto, ma poter condividere tutto questo con voi è speciale. Spero vi piaccia". C’è da dire, inoltre, che il reboot è in sviluppo da tempo: il coinvolgimento di Cavill era stato annunciato nel 2021, ma le riprese erano state rimandate a causa di un infortunio dell’attore durante la preparazione. Per quanto riguarda l’uscita del film (che riporta al cinema la celebre saga di Highlander), ancora non è stata annunciata alcuna data. La sceneggiatura, invece, è firmata da Michael Finch, basata su bozze di Ryan J. Condal e Kerry Williamson.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Di cosa parla il reboot di Highlander: la possibile trama e il cast del film
Non c’è ancora una trama ufficiale di questo reboot ma, alcune indiscrezioni risalenti a qualche mese fa, avrebbero riferito che la sinossi potrebbe essere molto simile a quella diffusa dall’insider Daniel Richtman. Stando a quanto riportato dall’insider, la trama dovrebbe ruotare attorno all’Immortale Connor McLeod, il quale, secoli dopo la sua prima morte in Scozia, vive nel mondo moderno, segnato dal dolore e dalla violenza tra i suoi simili. Quando il crudele Kurgan ritorna, supportato da un’organizzazione segreta che cerca il segreto dell’immortalità, Connor è costretto a rientrare nel Gioco, l’antica battaglia in cui "ne resterà soltanto uno". Con l’aiuto del mentore Ramírez e dell’archeologa mortale Kate Bennett, dovrà affrontare il proprio passato e riscoprire il suo scopo, mentre la lotta per il misterioso ‘Premio’ diventa una sfida per il destino dell’umanità.
Nel cast, oltre a Cavill, troviamo anche:
- Dave Bautista (nel ruolo del Kurgan)
- Russell Crowe
- Karen Gillan
- Djimon Hounsou
- Marisa Abela
- Max Zhang
Potrebbe interessarti anche
Henry Cavill risorge come Superman nell'iconica tuta storica: lo scatto segreto che forse ti è sfuggito
Zack Snyder ha coniviso un’immagine mai vista di Henry Cavill nei panni di Superman ...
Justice League, Zack Snyder svela le scene segrete del sequel: la descrizione completa
Zack Snyder ha pubblicato su Instagram alcune foto inedite del dietro le quinte di J...
Twilight, Kristen Stewart fa sognare i fan: pronta a rilanciare la celebre saga ma non da attrice
L’attrice apre a un possibile remake della saga che l’ha resa famosa: grande budget,...
Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi
Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...
Adrenalina e un’eroina coraggiosa: ecco il film evento di Amazon Prime Video che vi travolgerà
Su Prime Video sta per arrivare The Bluff: Priyanka Chopra Jonas affronta il suo pas...
The Bluff, un indomito pirata nel trailer del nuovo film evento di Amazon Prime Video
L'attore neozelandese indossa i panni del feroce pirata per il nuovo film prodotto d...
Scrubs, JD e Turk di nuovo in corsia: il teaser del reboot scatena la nostalgia e promette sorprese
Il primo teaser del reboot mostra JD, Turk e l’intera gang tornare al Sacro Cuore tr...
Ryan Murphy torna su Disney Plus con una serie carica di glamour
Disney+ presenta la nuova serie biografica e romantica di Ryan Murphy, Love Story: J...