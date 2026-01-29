Highlander, Henry Cavill immortale e armato: le prime immagini dal set del reboot accendono l'hype sui social Henry Cavill svela sui social le primissime immagini del film reboot: trench, spada e look inedito accrescono l’attesa dei fan per il ritorno dell’Immortale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La produzione dell’attesissimo reboot di Highlander è finalmente entrata nel vivo, dopo l’infortunio di Henry Cavill durante l’allenamento nella fase di pre-produzione. Nelle scorse ore, l’attore ha deciso di sorprendere i fan con un gesto inaspettato: sul suo profilo social ha svelato le prime immagini del suo personaggio, Connor MacLeod e, come c’era da aspettarsi, si è scatenato un entusiasmo generale. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli e cosa sappiamo fino ad ora su questo film.

Highlander, Henry Cavill è imponente nelle prime immagini del reboot

Henry Cavill ha condiviso sui social un primo sguardo al suo Immortale dal set del reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski (John Wick). Le due immagini mostrano l’attore nei panni di Connor MacLeod, personaggio interpretato nel film originale del 1986 da Christopher Lambert, con trench e spada. A corredo degli scatti, Cavill ha scritto: "Buon primo sguardo a Highlander. È stato un viaggio incredibile per me, di cui vi racconterà tutto quando sarà il momento giusto, ma poter condividere tutto questo con voi è speciale. Spero vi piaccia". C’è da dire, inoltre, che il reboot è in sviluppo da tempo: il coinvolgimento di Cavill era stato annunciato nel 2021, ma le riprese erano state rimandate a causa di un infortunio dell’attore durante la preparazione. Per quanto riguarda l’uscita del film (che riporta al cinema la celebre saga di Highlander), ancora non è stata annunciata alcuna data. La sceneggiatura, invece, è firmata da Michael Finch, basata su bozze di Ryan J. Condal e Kerry Williamson.

Di cosa parla il reboot di Highlander: la possibile trama e il cast del film

Non c’è ancora una trama ufficiale di questo reboot ma, alcune indiscrezioni risalenti a qualche mese fa, avrebbero riferito che la sinossi potrebbe essere molto simile a quella diffusa dall’insider Daniel Richtman. Stando a quanto riportato dall’insider, la trama dovrebbe ruotare attorno all’Immortale Connor McLeod, il quale, secoli dopo la sua prima morte in Scozia, vive nel mondo moderno, segnato dal dolore e dalla violenza tra i suoi simili. Quando il crudele Kurgan ritorna, supportato da un’organizzazione segreta che cerca il segreto dell’immortalità, Connor è costretto a rientrare nel Gioco, l’antica battaglia in cui "ne resterà soltanto uno". Con l’aiuto del mentore Ramírez e dell’archeologa mortale Kate Bennett, dovrà affrontare il proprio passato e riscoprire il suo scopo, mentre la lotta per il misterioso ‘Premio’ diventa una sfida per il destino dell’umanità.

Nel cast, oltre a Cavill, troviamo anche:

Dave Bautista (nel ruolo del Kurgan)

Russell Crowe

Karen Gillan

Djimon Hounsou

Marisa Abela

Max Zhang

