Highlander, il remake sarà un massacro: lo spoiler shock mette in allerta i fan più sensibili
Arrivano nuovi spoiler sul remake di Highlander e annunciano che l'atteso film non sarà adatto a un pubblico sensibile a causa di scene molto cruente
Il remake di Highlander, diretto da Chad Stahelski, regista di John Wick, promette grandi cose. L’attesissimo film sarà infatti tra i più cruenti e sanguinosi visti finora, oltre che ricco d’azione, spoiler arrivato dritto dal set nelle ultime ore.
Highlander, gli spoiler sul remake annunciano un film feroce e non adatto a tutti
Secondo alcune dichiarazioni dell’attore Djimon Hounsou, un elemento distintivo della saga sarà particolarmente presente. In un’intervista a ComicBook per promuovere il suo nuovo film Thrash (in uscita su Netflix il 10 aprile), Hounsou ha annunciato che "Il pubblico amerà questo film. – e questo perché – L’entità dell’azione certamente, essendo diretto da Chad, il regista di tutti i film di John Wick . E c’è anche un cast fantastico. Sarà spettacolare. Le scenografie, il modo in cui sono progettate". Ed è a questo punto che ha lanciato la bomba, svelando che nel remake ci saranno "molte" decapitazioni.
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Il cast e le prime immagini del film
Il cast, d’altronde, comprende sta del calibro di Henry Cavill, nei panni di Connor MacLeod; Russell Crowe in quelli di Ramirez, Dave Bautista in quelli del Kurgan; e ancora Marisa Abela, lo stesso Hounsou come Sunda Kastagir e Karen Gillan come Heather MacLeod. Infine ci saranno Max Zhang, Kevin McKidd, Siobhan Cullen, Drew McIntyre e Jeon Jong-soo.
La produzione del remake ha avuto il via all’inizio del 2026. Le immagini recentemente emerse, condivise dall’utente UnBoxPHD su X, mettono in luce alcuni dettagli interessanti. Un primo piano rivela una vistosa cicatrice sul volto di Cavill, alludendo al brutale passato che ci si aspetterebbe da un personaggio sopravvissuto a secoli di combattimenti. Le altre foto lo ritraggono con un look moderno e sobrio, composto da un lungo trench nero, una t-shirt e pantaloni cargo. Uno stile pratico che conserva comunque quell’energia da guerriero solitario. I fan che hanno seguito la produzione ricorderanno che Cavill aveva già anticipato il suo personaggio su Instagram, mostrando in anteprima un abito simile e una spada.
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