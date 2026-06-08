Herbert Ballerina su Sanremo con De Martino: “Ci spero, ma non mi ammazzo”. E svela com’è Stefano in camerino
Il comico racconta il possibile approdo al Festival, dopo il successo con De Martino ad Affari Tuoi, e svela un dettaglio che dice molto sul carattere del conduttore.
Negli ultimi anni il legame professionale tra Herbert Ballerina e Stefano De Martino è diventato uno dei più apprezzati dal pubblico Rai. La loro intesa si è affinata nel tempo, facendo nascere tra gli spettatori una domanda sempre più ricorrente: ora che Stefano De Martino è al lavoro sul Festival di Sanremo 2027, Herbert Ballerina potrebbe essere al suo fianco? L’ipotesi continua ad alimentare curiosità e aspettative. Del resto, la presenza di una spalla comica accanto al conduttore principale è spesso stata una delle carte vincenti delle edizioni più amate della manifestazione. E il nome di Herbert Ballerina è tra quelli che il pubblico associa con maggiore naturalezza a De Martino.
Herbert ballerina e la possibilità di salire sul palco di Sanremo accanto a De Martino
Intervistato dal Corriere della Sera, il comico ha affrontato l’argomento con il tono ironico che da sempre lo contraddistingue. Alla domanda su un possibile coinvolgimento al Festival, ha risposto scherzando: "Se ho una bella canzone, vado". Dietro la battuta, però, emerge anche una speranza concreta. Herbert non nasconde infatti che l’idea di partecipare alla manifestazione più importante della televisione italiana rappresenti una prospettiva affascinante. Allo stesso tempo preferisce mantenere un atteggiamento prudente, spiegando che al momento non gli è stata comunicata alcuna decisione: "Certo, ci spero. Però in questo momento giuro che non so ancora cosa succederà, nessuno mi ha detto niente. Sanremo poi è un palco difficile per un comico, le aspettative sono alte, tutti ti giudicano: quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo".
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Il ruolo di De Martino nella crescita televisiva di Ballerina
Se oggi il suo nome viene accostato con insistenza a quello del Festival, molto dipende anche dal percorso condiviso con Stefano De Martino. Herbert Ballerina ha infatti riconosciuto apertamente l’importanza che il conduttore ha avuto nella sua carriera televisiva. Secondo il comico, la collaborazione iniziata negli ultimi anni gli ha consentito di raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto al passato. Grazie alla presenza in programmi come Bar Stella e soprattutto Affari Tuoi, il suo volto è diventato familiare a milioni di italiani, modificando profondamente la percezione che il pubblico aveva di lui. Dopo oltre vent’anni di carriera, il successo arrivato in età più matura ha avuto un impatto significativo anche nella vita quotidiana.
Il retroscena sul camerino sempre aperto di Stefano De Martino
Tra gli aspetti che più colpiscono nel racconto di Herbert c’è però il ritratto umano di Stefano De Martino. Il comico ha infatti descritto il collega come una persona estremamente disponibile e lontana da qualsiasi atteggiamento da star: "È una persona molto umile, un vero signore. Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore. Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno".
In attesa di conoscere i piani per il Festival del 2027, una cosa appare certa: qualora Stefano De Martino decidesse di circondarsi delle persone con cui ha costruito i suoi maggiori successi televisivi, il nome di Herbert Ballerina sarebbe inevitabilmente tra i primi candidati a raggiungerlo sul palco dell’Ariston.
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