Un’assenza che non è passata inosservata e che, sera dopo sera, ha finito per trasformarsi in un piccolo caso televisivo con tanto di annuncio di sparizione.

Raiplay 1 /6 Herbert Ballerina, la sparizione che fa rumore Herbert Ballerina è risultato assente anche nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio, alimentando la curiosità del pubblico che ormai da giorni si chiedeva che fine avesse fatto il comico. Un’assenza reiterata, mai spiegata ufficialmente in modo diretto, che ha finito per diventare parte stessa del racconto del programma, fino a trasformarsi in uno sketch a tutti gli effetti.

Raiplay 2 /6 La reazione di De Martino e la chiamata a Chi l'ha visto? È stato Stefano De Martino a scegliere la chiave dell’ironia, coinvolgendo scherzosamente Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. In studio è andata in onda una vera e propria “scheda di scomparsa” dedicata a Herbert Ballerina, accompagnata dalla celebre sigla del programma di Rai3. Il comico è stato presentato come se fosse uno dei casi di persone scomparse. Un momento surreale e ironico, che ha fatto sorridere il pubblico.

Mediaset Infinity 3 /6 La scheda surreale e l’appello in diretta La descrizione è stata volutamente grottesca: "Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di cashmere triplo petto". De Martino ha poi lanciato l’appello: "Herbert torna", aggiungendo con sarcasmo: "Se lo incontrate, segnalate subito a Chi l'ha visto? o a noi di Affari tuoi. Anzi solo a noi, perché a Chi l'ha visto? sicuramente non interessa l’articolo".

Raiplay 4 /6 Martina prende spazio al suo posto Nel frattempo, nello studio di Affari tuoi ha iniziato a farsi notare Martina, la ballerina che sta di fatto rimpiazzando Herbert Ballerina nel programma. Una presenza che ha colmato il vuoto lasciato dal comico, ma senza cancellare le domande sulle reali ragioni dell’assenza e sulla sua eventuale durata.

Mediaset Infinity 5 /6 Il tour annullato e le scuse sui social A fornire qualche elemento in più ci ha pensato lo stesso Herbert Ballerina, annunciando su Instagram lo slittamento di alcune date del suo spettacolo "Come una catapulta". Sono stati rimandati gli show del 22 gennaio a Rutigliano, del 23 a Taranto, del 24 a Lecce e del 25 ad Altamura, riprogrammati tra marzo e maggio. "Scusatemi", ha scritto il comico, mentre dal Teatro Politeama Greco di Lecce è arrivata la comunicazione dell’impossibilità di andare in scena.