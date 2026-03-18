Herbert Ballerina, da Affari Tuoi a Sanremo 2027: “Nessun no a De Martino”. Ma polemizza su Sal Da Vinci Il comico ha parlato del suo possibile approdo sul palco dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival: “Avrei un po’ di paura ma direi di sì”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La 76esima edizione del Festival di Sanremo – l’ultima condotta da Carlo Conti – è andata in archivio ed è ufficialmente iniziata l’era Stefano De Martino. C’è ovviamente tantissima curiosità intorno al debutto del conduttore di Affari Tuoi sul palco del teatro Ariston e a tutte le novità che porterà alla kermesse a partire dal prossimo anno. Non è ovviamente da escludere (anzi) che De Martino possa chiedere ricorrere ai suoi fedelissimi Francesco Paolantoni, Biagi Izzo ed Herbert Ballerina, pronto a sbarcare come ospite a Sanremo dopo anni da ‘spalla’ del collega. È stato proprio il comico ad aprire a questa possibilità nel corso di un’intervista; scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Herbert Ballertina a Sanremo 2027 con Stefano De Martino: le sue parole

Dopo gli anni a Mai dire gol e gli storici trailer con Maccio Capatonda, nel 2021 Herbert Ballerina è diventato uno dei ‘fedelissimi’ di Stefano De Martino in tv. "Ci eravamo conosciuti tanti anni fa in radio. Poi, un giorno, mi chiama e mi dice: ‘Ti seguo’. ‘Ti seguo anch’io’, gli rispondo. E mi propone di fare Bar Stella" ha raccontato il comico molisano in un’intervista pubblicata dal settimanale Chi, parlando della nascita di questo sodalizio vincente a livello professionale e non: "Poi abbiamo fatto Stasera Tutto è Possibile ed è nato questo connubio che è sia artistico che di amicizia".

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A partire dal prossimo anno Stefano De Martino raccoglierà l’eredità di Carlo Conti (passato al ruolo di giudice di Dalla strada al palco) e sarà al timone del Festival di Sanremo. In tantissimi, ovviamente, si aspettano di vedere Herbert Ballerina sul palco dell’Ariston insieme all’amico e collega, di cui è ormai una spalla fissa anche ad Affari Tuoi. "Per ora sono contento che il Festival sia stato affidato a Stefano perché se lo merita e perché è uno che si impegna, che va a vedere tutto, che vuole fare le cose bene" ha spiegato Ballerina – Luigi Luciano all’anagrafe – parlando anche di una sua eventuale partecipazione: "Se mi dovesse chiamare anche per fare solo cinque minuti avrei un po’ di paura, ma gli direi di sì perché sarebbe da pazzi non farlo con lui".

Il commento di Herbert Ballerina sull’ultima edizione del Festival: il ‘no’ a Sal Da Vinci

Oltre a parlare di Sanremo 2027 e della nuova era targata Stefano De Martino, Herbert Ballerina è tornato anche sull’ultima edizione del Festival, vinto da Sal Da Vinci (che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest) con la sua ‘Per sempre sì’. "Non era da podio" ha liquidato la questione il comico bocciando il cantante napoletano, dicendo di avere apprezzato invece Fulminacci, Luchè, Tredici Pietro e Serena Brancale.

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