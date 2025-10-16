Herbert Ballerina, chi è la compagna Lucia Di Franco: il teatro, la serie ‘cult’ e il colpo di fulmine sul set Il comico e ospite fisso di Affari Tuoi sarebbe legato da anni a una collega. Riservatissima, ha iniziato con il teatro per poi dedicarsi a cinema e serie tv. Ecco i dettagli.

Mentre Herbert Ballerina è ormai uno degli ospiti fissi — e più sorprendenti — di Affari Tuoi, cresce di puntata in puntata la curiosità sulla sua vita privata. Il comico sarebbe legato da tempo alla compagna Lucia Di Franco, anche lei attrice (sebbene molto più riservata rispetto al fidanzato). Alla ribalta del piccolo schermo Lucia preferisce decisamente il teatro e il cinema, con ruoli anche in commedie di discreto successo come "Omicidio all’italiana". Ecco qui sotto tutti i dettagli e le curiosità.

Herbert Ballerina, chi è la fidanzata attrice Lucia Di Franco

Nata ad Agrigento, Lucia Di Franco ha scelto di lasciare la Sicilia per inseguire il sogno del palcoscenico. È approdata quindi a Milano, dove ha costruito la sua carriera passo dopo passo: talento, studio e tanta gavetta all’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi, una delle fucine più quotate per gli aspiranti attori italiani. Il debutto è arrivato undici anni fa, in teatro, con una pièce diretta da De Pascalis, "Sei personaggi in cerca d’autore". Da allora, la sua carriera è andata avanti tra corti, teatro, film indipendenti, e qualche incursione su set più importanti.

Proprio la passione per la recitazione ha avvicinato Lucia alla galassia Capatonda-Ballerina, mettendola così in contatto con il suo futuro compagno. Nel 2016 ha recitato in "Omicidio all’italiana", al fianco del fidanzato, ed è apparsa anche nella serie culto "Mario", sempre targata Marcello Macchia alias Maccio Capatonda. Artista di spessore e talento, Lucia Di Franco ha fatto dell’essenzialità comunicativa la sua cifra: lontana da selfie, party e gossip, protegge la sua storia con Herbert da occhi e chiacchiere indiscrete, scegliendo di lasciare il privato fuori dai set.

L’amore lontano dai riflettori con Herbert Ballerina

Poco o nulla si sa, infatti, dei dettagli sentimentali sulla coppia Ballerina-Di Franco. Nessuna presenza invadente sui social, nessun red carpet in due, nessuna copertina ad effetto. Lucia e Herbert sono la prova che si può vivere una relazione — anche nello spettacolo — senza alimentare voci, smentite o teatrini mediatici.

In effetti, anche di Herbert Ballerina si conosce pochissimo al di fuori dell’ambito lavorativo. Grande tifoso del Napoli, riservato all’eccesso, il comico è entrato nell’olimpo della risata italiana grazie alla collaborazione storica con Maccio Capatonda. È partito dal cinema ("Che bella giornata" con Checco Zalone) per arrivare ai tormentoni della radio (Lo Zoo di 105), della tv (Quelli che il Calcio, Colorado, Ridere Fa Bene) e, più recentemente, all’irresistibile performance in Lol 3. Nel 2025 è diventato ospite fisso e apprezzatissimo dello show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

