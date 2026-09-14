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Affari Tuoi, Herbert Ballerina al centro della bufera: Contropacco sotto accusa totale, ma non è lui a essere fuori posto. De Martino avvisato

Le critiche ad Affari Tuoi non si fermano, ma la comicità surreale di Herbert Ballerina potrebbe avere semplicemente bisogno di un altro spazio in tv

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Herbert Ballerina è l’uomo più odiato del momento. O almeno, questo raccontano i social dopo il suo arrivo ad Affari Tuoi. Ma siamo sicuri che il problema sia lui?

Herbert Ballerina forse è solo nel posto sbagliato

Herbert non è l’ultimo arrivato: da Maccio Capatonda a Mai dire…, dal cinema a Lo Zoo di 105, fino a LOL e Bar Stella, la sua comicità surreale ha una storia precisa. Il punto è che ad Affari Tuoi forse non funziona perché è una comicità per pochi, non per tutti. Io lo vedrei in seconda serata, con uno show alla Una pezza di Lundini: più libero, più assurdo, più suo. Perché magari Herbert Ballerina non è il problema. È il programma che è sbagliato.

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