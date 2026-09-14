Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Herbert Ballerina è l’uomo più odiato del momento. O almeno, questo raccontano i social dopo il suo arrivo ad Affari Tuoi. Ma siamo sicuri che il problema sia lui?

Herbert Ballerina forse è solo nel posto sbagliato

Herbert non è l’ultimo arrivato: da Maccio Capatonda a Mai dire…, dal cinema a Lo Zoo di 105, fino a LOL e Bar Stella, la sua comicità surreale ha una storia precisa. Il punto è che ad Affari Tuoi forse non funziona perché è una comicità per pochi, non per tutti. Io lo vedrei in seconda serata, con uno show alla Una pezza di Lundini: più libero, più assurdo, più suo. Perché magari Herbert Ballerina non è il problema. È il programma che è sbagliato.