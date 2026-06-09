Herbert Ballerina, retroscena folli prima di Affari Tuoi: le bugie a Maccio Capatonda e la proposta di Checco Zalone
Prima di arrivare ad Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha mentito a Maccio Capatonda e ricevuto un chiamata alla quale non ha creduto: il suo racconto incredibile
Oggi è uno dei volti di punta di Affari Tuoi al fianco dell’amico Stefano De Martino, ma forse pochi sanno che la carriera di Herbert Ballerina è nata quasi per caso, tra una bugia detta a fin di bene e un messaggio sui social che sembrava uno scherzo.
Herbert Ballerina prima di Affari Tuoi: la carriera iniziata grazie ad una bugia
A raccontare questi retroscena così curiosi è stato proprio il comico in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, partendo dagli esordi della sua carriera e dalla svolta arrivata grazie a Maccio Capatonda. Il primo aneddoto risale a quando era a Milano. Desideroso di entrare a far parte della squadra di Maccio ed Enrico Venti (noto come Ivo Avido), Herbert decise di rischiare e si propose come operatore, inventando di sana pianta di saper usare la telecamera. Il risultato fu però disastroso: le riprese erano completamente storte, ma quell’audacia gli permise comunque di farsi notare e di iniziare a collaborare con loro per la scrittura di sketch e personaggi.
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La chiamata a sorpresa di Checco Zalone
Quella bugia segnò l’inizio della carriera di Ballerina, ma la prima importante svolta arrivò qualche tempo dopo, con una proposta di Checco Zalone. Un giorno, un utente di nome Luca Medici (vero nome del comico) lo contattò su Facebook presentandosi proprio come Zalone e proponendogli un ruolo nel film Che bella giornata. Herbert si convinse che fosse uno scherzo, ma si sbagliava: si ritrovò direttamente sul set di una pellicola da record senza aver affrontato un vero provino. Con la sua solita ironia, il comico ha poi ammesso, nel corso dell’intervista, che se si fosse sottoposto ad un vero casting non lo avrebbero mai preso, scherzando poi sul fatto che, proprio Che bella giornata, che lo vede tra i protagonisti, è stato il primo dei film da record di Zalone: "Una coincidenza?", ha ammesso divertito.
Sono stati questi gli step che hanno fatto conoscere Herbert Ballerina al grande pubblico, e di certo, n questa trafila di eventi, lo zampino di Stefano De Martino è stata la ciliegina sulla torta.
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