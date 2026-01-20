Henry Cavill risorge come Superman nell'iconica tuta storica: lo scatto segreto fa impazzire i fan Zack Snyder ha coniviso un’immagine mai vista di Henry Cavill nei panni di Superman con la tuta classica di Reeve, un ritorno nostalgico che fa sognare i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Si sa, i dibattiti sui supereroi sono sempre esistiti e, di recente, uno in particolare ha coinvolto un gran numero di persone. Chi ha innescato tutto questo? Il regista Zack Snyder. Quest’ultimo, riacceso il dibattito tra i fan dell’Uomo d’Acciaio pubblicando sui suoi profili social una foto mai vista prima di Henry Cavill che indossa la storica tuta di Christopher Reeve, quella che ha definito il ‘Superman classico’. Di seguito, tutti i dettagli.

Henry Cavill nei panni di Superman: la foto di Zack Snyder è nostalgia pura

Per molti, Henry Cavill rimane uno degli interpreti più iconici di Superman di questi tempi. Il suo debutto in Man of Steel (L’Uomo d’Acciaio) di Zack Snyder non aveva convinto pienamente la critica e, anche il pubblico non aveva un’opinione unanime ma contrastanti. Eppure, proprio questo ruolo ha consacrato l’attore britannico come volto perfetto dell’Uomo d’Acciaio. Recentemente, Snyder ha condiviso una foto simbolica di Cavill con la classica tuta di Superman di Christopher Reeve, diversa dall’estetica più cupa del DCEU, suscitando nostalgia tra i fan. Cavill ha poi interpretato Clark Kent in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. I piani originali di Snyder prevedevano una trilogia culminante in un’apocalisse dominata dall’Equazione Anti-Vita di Darkseid, mai realizzata. L’attore è tornato brevemente con cameo in Black Adam e The Flash, quest’ultimo rimosso, e il ruolo di Superman è ora affidato a David Corenswet.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Snyder ha difeso la sua visione del personaggio, definendola fedele al fumetto ma collocata in un contesto più realistico, dove le azioni dei supereroi hanno conseguenze. L’immagine pubblicata ha fatto impazzire i fa, i quali sono ‘tornati indietro nel tempo’, con il cuore pieno di gioia, e tutto questo perché per il Superman di Cavill, per loro, rimane il preferito.

L’Uomo d’Acciaio, la trama del film con Henry Cavill

Zack Snyder ha diretto L’Uomo d’Acciaio nel 2013 e il protagonista è Henry Cavill. Lo scienziato Jor-El (Russell Crowe) scopre che Krypton sta per esplodere a causa di un nucleo instabile. Viene fermato dal generale Zod (Michael Shannon), deciso a salvare il pianeta con il codice genetico dei kryptoniani. Disperati, Jor-El e sua moglie Lara trasferiscono il codice nel figlio Kal-El e lo inviano sulla Terra, mentre Zod e i suoi vengono imprigionati in una zona fantasma. Kal-El atterra a Smallville e viene adottato dai coniugi Kent, diventando Clark. Crescendo, scopre di avere poteri straordinari e, su consiglio del padre adottivo, li tiene nascosti. Dopo la morte di Jonathan, travolto da un’eruzione, Clark cerca risposte sulla sua vera identità. L’incontro con un ologramma di Jor-El nella nave Artide gli rivela le origini e la distruzione di Krypton.

Durante questo percorso, salva la giornalista Lois Lane, che decide di rintracciarlo. Intanto, Zod si libera e minaccia la Terra, costringendo Clark a confrontarsi con il suo destino. Nel cast, oltre a Cavill, troviamo anche:

Michael Shannon

Amy Adams

Kevin Costner

Diane Lane

Julia Ormond

Laurence Fishburne

Russell Crowe

Michael Kelly

Ayelet Zurer

Antje Traue

Jadin Gould

Tahmoh Penikett

David Paetkau

Christopher Meloni

Richard Schiff

Potrebbe interessarti anche