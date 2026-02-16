Henry Cavill ferito nelle nuove foto dal set di Highlander
Le nuove foto dal set di Highlander mostrano Henry Cavill ferito... e su una moto!
Le cineprese dirette da Chad Stahelski stanno girando senza sosta in quel di Londra da un paio di settimane, in occasione del reboot di Highlander, e le nuove immagini dal set riportano al centro dell’attenzione il protagonista Henry Cavill, nei panni del guerriero immortale Connor MacLeod. Dopo i recenti scatti che lo mostravano accanto a Dave Bautista, qui Cavill appare decisamente provato: indossa un lungo cappotto di pelle e ha sangue che gli cola dalla testa, mentre si prepara a ripartire in motocicletta verso chissà quale avventura. Il dettaglio ha acceso subito le ipotesi dei fan sul tipo di scontro in atto, anche perché nel film originale i due "ultimi immortali" arrivano a fronteggiarsi solo nel finale: queste foto, invece, sembrano suggerire le conseguenze di una battaglia già avvenuta (o appena iniziata) e quindi un pericolo mortale già dalle prime fasi del film.
Highlander reboot: i protagonisti
Bautista interpreterà il temibile villain Kurgan, che nella contemporaneità usa il nome Victor Kruger. È uno degli immortali più antichi e diventa il nemico giurato di MacLeod dopo averlo "ucciso" sul campo di battaglia nel 1536. Bautista era stato già vicino a questo ruolo nel 2015, in un precedente progetto legato al franchise che avrebbe dovuto essere diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Nel cast del nuovo film c’è anche Russell Crowe nel ruolo di Ramirez, mentore di MacLeod e a sua volta immortale: nel classico del 1986 fu Sean Connery a interpretarlo. La protagonista femminile sarà Marisa Abela (già vista in Industry), mentre Djimon Hounsou è annunciato in un ruolo non ancora rivelato (con voci che lo vorrebbero legato a una nuova versione di Kastagir, ma senza le conferme ufficiali del caso).
Stahelski riporta la saga di Highlander nel futuro
Dalla sinossi diffusa, il film sembra muoversi come un remake piuttosto diretto dell’impianto originale: una razza di immortali combatte attraverso il tempo con l’obiettivo di determinare il sopravvissuto finale: la decapitazione è la regola che "chiude" i conti tra Highlander. In palio un misterioso "premio". La storia descrive MacLeod che, secoli dopo la sua prima morte su un campo di battaglia scozzese, vive nel presente segnato dalle perdite e dalla violenza ciclica tra i suoi simili; quando il Kurgan riemerge, sostenuto da un’organizzazione segreta decisa a svelare il segreto della vita eterna, Connor è costretto a rientrare nel Gioco, guidato da Ramirez e da un’alleata mortale, l’archeologa Kate Bennett, in una lotta che attraversa epoche e continenti.
Stahelski (che ricordiamo per essere il creatore di John Wick) ha spiegato di aver presentato a Cavill un personaggio con un arco d’azione molto ampio: un uomo che vive da oltre 500 anni, che non avrebbe mai voluto trovarsi in quella situazione, e che porta addosso il peso di secoli di esperienza, anche fisica, avendo "attraversato" e sperimentato diversi stili di arti marziali. La sceneggiatura è firmata da Michael Finch, con Scott Stuber e Nick Nesbitt tra i produttori insieme a Neal H. Moritz, alla 87Eleven Entertainment di Stahelski, a Josh Davis per Davis Panzer Productions e a Louise Rosner.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
