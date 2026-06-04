The 50, Helena Prestes strapperà la vittoria finale? Lo show è tra le 10 serie non in lingua inglese più viste al mondo Quinto posto in classifica per lo show "di sopravvivenza" di influencer e vip, in cui però a vincere sono gli spettatori da casa

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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The 50, il nuovo reality game Prime Original italiano, si aggiudica il quinto posto fra le 10 serie non in lingua inglese più viste nel mondo su Prime Video. Domani, 5 giugno, grande attesa per il gran finale di stagione con gli ultimi 3 episodi. Helena Prestes, modella brasiliana, rimane tra le favorite per la vittoria finale, andando anche a confermare quella che è stata l’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano qualche settimana fa.

The 50 in top 10 tra i contenuti non in lingua inglese su Amazon Prime Video

Lo show in cui 50 tra vip, celebrity e influencer si sfidano in una serie di giochi in un castello medioevale, The 50, è al quinto posto della classifica dei prodotti originali Prime Video non in lingua inglese. Un successo incredibile per il programma, che si appresta ad arrivare alla sua conclusione. Domani, 5 giugno, verranno resi disponibili gli ultimi 3 episodi della prima stagione e allora sapremo qualche vip avrà vinto. Dei 50 ai nastri di partenza, ben 28 sono stati eliminati e solo 22 rimangono ancora in gara.

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Tra i favoriti c’è la modella brasiliana Helena Prestes, la cui vittoria era stata "spoilerata" in una storia su Instagram (poi rimossa) dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Molte delle fiche degli spettatori da casa, che riceveranno un montepremi da 50.000 euro se azzeccheranno il vip vincitore, sono anche su Edoardo Tavassi Shaila Gatta e Gianmarco Zagato, protagonisti di gran parte delle dinamiche più seguite della stagione. I più attenti, però, anche individuato nel Musazzi e in Federico Fusca dei possibili outsider in grado di sorprendere nelle battute finali del gioco.

Gli altri show nella classifica dei più visti sulla piattaforma

Ben due titoli Prime Original italiani sono questa settimana nella top 10 dei film più visti al mondo. Non è un paese per single, la commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley è quarto al mondo e secondo fra i film Prime Original non in lingua inglese. Inoltre, a quasi quattro mesi dall’uscita, Love Me Love Me, il young adult romance Prime Original italiano in lingua inglese con protagonisti Mia Jenkins, Luca Melucci e Pepe Barroso e diretto da Roger Kumble, si posiziona al sesto posto della top 10 generale dei film, che include produzioni in lingua inglese e non.

A guidare la classifica dei prodotti originali non in lingua inglese è comunque LOL Germania, seguito dal giapponese Nippon Sangoku: The Three Nations of the Crimson Sun. Terzo posto, infine, per il cileno The House of the Spirits / La Casa de los Espiritus.

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