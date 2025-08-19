Helena Prestes passa alle vie legali contro gli hater: "Ho incaricato un avvocato americano". Che succede La modella ha deciso di dire basta ai continui attacchi dei leoni da tastiera: "La diffamazione costituisce un illecito perseguibile per legge".

Gli hater hanno deciso di non lasciare in pace Helena Prestes. A ormai oltre 5 mesi dalla fine del Grande Fratello che ha visto protagonista la modella, i leoni da tastiera continuano a inveire contro l’ex concorrente del reality, sganciando sui social commenti feroci di ogni tipo, tra accuse di omofobia, bifobia etc. Attacchi gratuiti, cattivi e che hanno portato Prestes all’esasperazione tanto da dover ricorrere alle vie legali. Sul profilo ufficiale X la gieffina, infatti, ha fatto sapere di aver "Incaricato un avvocato americano, pronto a inviare lettere formali legali a chiunque metta in atto tali comportamenti": una scelta che fa trasparire tutta la rabbia per aver sopportato mesi di frasi cattive e, a quanto pare, diffamatorie.

Helena Prestes incarica un avvocato contro gli hater che la diffamano

Sono passati 5 mesi dalla fine del GF e gli hater pare che non abbiano nessuna intenzione di lasciar tranquilla Helena Prestes. Già quando era ancora dentro la Casa più spiata d’Italia, la modella era bersaglio dei leoni da tastiera, spesso fomentati dai fandom ‘avversari’, e ora che il reality è finito da tempo le cose sembrano non essere cambiate per nulla, anzi. Una shitstorm che ha spazientito Helena tanto da annunciare di aver incaricato un avvocato per difenderla da questi attacchi. Su X, infatti, ha annunciato di aver contattato un legale:

AVVISO PUBBLICO Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo porta la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali. Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare lettere formali legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro.

Tantissimi i commenti sotto al post che si complimentano per la decisione di mettere la parola stop alle cattiverie degli hater: "Era ora Helena hai fatto benissimo !! Fai capire a queste 4 disagiate che ogni azione presuppone una conseguenza e che quindi devono essere pronte a prendersi le loro a tutto tonto… spero siano pesantissime ,ma lo saranno dato che la diffamazione è una cosa piuttosto seria", "Brava! Finalmente, è ora che queste persone capiscano che non si può insultare ,offendere , diffamare e passarla liscia".

