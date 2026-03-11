Dopo la rivalità al Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta si sfidano su Prime Video: saranno scintille Le due ex gieffine, che in Casa non sono mai andate d’accordo, parteciperanno a un reality show mai visto prima d’ora: ecco tutti i dettagli.

Helena Prestes e Shaila Gatta, le due protagoniste che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori al Grande Fratello tra litigi, polemiche e scintille, sono ora pronte a sfidarsi di nuovo. Questa volta, però, il campo di battaglia non sarà la Casa più spiata d’Italia, ma un castello medievale. E tutto accadrà sulla piattaforma streaming Prime Video. Le due ragazze saranno infatti tra i concorrenti del nuovo imperdibile reality show The 50: ecco tutto ciò che dovete sapere.

The 50, il reality show mai visto prima su Prime Video

Amazon Prime Video ha ufficialmente annunciato The 50, il game show in 10 puntate con il più grande cast di sempre e che per la prima volta vedrà come vincitore uno spettatore da casa. Il programma, ispirato alle dinamiche di Squid Game, riunirà cinquanta personaggi del mondo della tv e dei social in un castello medievale, sotto la supervisione dell’enigmatico Leone: un padrone di casa burbero, spietato e sarcastico che indosserà una maschera dorata dalla criniera appuntita.

Il meccanismo di gioco è semplice: tutti i concorrenti si sfideranno nell’Arena affrontando prove mentali e fisiche imposte dal Leone: chi non completerà la sfida o non rispetterà il tempo limite rischierà l’eliminazione. Chi si ritroverà a rischio potrà però tentare di salvarsi attraverso una prova immunità. E il colpo di scena finale? Il montepremi non andrà al vincitore dello show, ma a uno dei fan che da casa lo avrà votato come concorrente preferito. Per la prima volta in un reality in streaming, gli spettatori saranno protagonisti e potranno puntare sul vincitore attraverso un QR-code che apparirà sullo schermo. Il debutto su Prime Video di The 50 è previsto per la primavera 2026.

Ma chi saranno i concorrenti di questo attesissimo reality? Oltre a Shaila Gatta ed Helena Prestes, spuntano i nomi di Floriana Secondi, Francesca Cipriani, Valerio Scanu, Federico Fashion Style, Francesco Chiofalo, Tony Renda, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Federico Fusca, Gianmarco Zagato, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Max Felicitas e moltissimi altri.

Helena Prestes e Shaila Gatta di nuovo insieme a The 50

Tra i cinquanta concorrenti del reality ritroveremo anche Helena Prestes e Shaila Gatta, ex concorrenti della stessa edizione del Grande Fratello. Le due non si sono mai sopportate, e la loro rivalità è diventata uno dei capitoli più discussi del reality Mediaset. Tra loro c’è sempre stata una sorta di competizione, nata anche attorno alla figura di Lorenzo Spolverato. La tensione è esplosa più volte nel corso dei mesi, raggiungendo anche picchi difficili da dimenticare. Ora che le due si ritroveranno rinchiuse insieme in un castello medievale, costrette a competere in prove fisiche e mentali, a stringere alleanze e a nominarsi a vicenda, è lecito aspettarsi che quella miccia torni ad accendersi. Si prevedono, insomma, forti scintille.

