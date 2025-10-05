Trova nel Magazine
Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: "Conviviamo, sogniamo una famiglia. Questo amore è sempre più forte"

I due ex gieffini raccontano a Silvia Toffanin come sta andando la loro storia d'amore che continua da otto mesi e va a gonfie vele: cosa hanno detto

Tra gli ospiti di domenica 5 ottobre di Silvia Toffanin nel salotto del weekend di Canale 5 di Verissimo, c’è anche la coppia di gieffini formata da Helena Prestes e Javier Martinez che si raccontano, a un anno dall’incontro fatale nella Casa del Grande Fratello.

Otto mesi d’amore che, dice Javier: "Stanno andando benissimo. Stiamo convivendo, a Terni, facendo una vita più tranquilla rispetto a quella di Milano", Helena conferma: "E’ vero sono tranquilla a Terni, poi mi sposto ovviamente". Javier dice che il loro sogno è mettere su famiglia, e racconta che litigano ancora: "Lei ha un caratterino, non è una ragazza facile, ma credo che litigare sia una cosa importante per la nostra coppia e io ogni giorno ho una conferma".

Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati

"Sì, sta crescendo sempre di più questo amore", dice Helena, mentre Javier dice: "Io non ci voglio mettere molto tempo, non voglio essere un Peter Pan, sogno il matrimonio", lei conferma: "Me lo dice tre volte a settimana" e lui annuncia che a breve le arriverà la proposta.

Silvia Toffanin ricorda che entrambi hanno avuto grandi dolori nel passato, Javier ha perso la mamma a 13 anni e dice: "Non tutti i mali vengono per nuocere, io ringrazio i miei fratelli e mio padre che mi hanno fatto capire che la vita è così e bisogna rimboccarsi le maniche. Veniamo dallo stesso continente e siamo accomunati da un passato difficile, penso che questo ci abbia uniti ancora di più". Helena sottolinea: "Lui ha una famiglia bellissima, piena d’amore, ogni volta che li incontro mi stupisco. Io chiamo il suo papà ‘papà Orso'" dice che invece sua madre non l’ha più sentita. Javier svela che ha trovato il numero della madre di Helena, perché lei non vuole ancora, Lui dice "Succederà, io ce la sto mettendo tutta, e sono sicuro che prima o poi questa cosa si risolverà". Ma Helena racconta anche di difficoltà con il padre, che la chiama chiedendo soldi e altre cose.

I due parlano anche del momento difficile di quest’estate, quando Helena si è vista con l’ex, e Javi, non ne vuole parlare ma dice: "Sono orgoglioso, perché ho scoperto un Javi che sa perdonare".

L’amore tra Helena Prestes e Javier, superata questa difficoltà, continua ed è sempre più forte tanto che lui dice: "Sono sempre più convinto che sei la persona giusta per me". La ragazza risponde con una vera e propria dichiarazione d’amore, sentitissima al compagno: "Grazie per accettarmi come sono. Ogni giorno mi provi che mi ami, e faccio piccoli passi nella mia paura, mi sento protetta, accolta. Lui è il mio porto sicuro. Ti tanto, sei un uomo stupendo!", dice, tra le lacrime di commozione. "Diventa sempre più difficile condividere, perchè questo amore è sempre più prezioso".

Personaggi

Helena Prestes, concorrente Grande Fratello 2024

Helena Prestes
Javier Martinez

Javier Martinez
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato

