Helen Mirren arriva in Italia per il premio più prestigioso della sua carriera: dove e quando è attesa la diva La diva hollywoodiana sarà in Italia dal 10 al 14 giugno per ritirare il premio alla carriera: tutti i dettagli dell'evento

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Helen Mirren sbarca in Italia. La sta hollywoodiana, che ha da poco compiuto 80 anni, sarà l’ospite d’onore del Taormina Film Festival 2026, che si terrà dal 10 al 14 giugno, e riceverà il premio alla carriera.

La cosa affascinante è che la serata sarà dedicata a un’altra leggenda, la nostra Anna Magnani. Tiziana Rocca, che organizza il festival, ha spiegato che premiare la Mirren in questa occasione è un modo per unire idealmente due donne che hanno fatto la storia del cinema con la loro forza e il loro talento.

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Helen Mirren arriva in Italia: un nuovo premio per un carriera di grandi successi

Helen Mirren non è una semplice attrice, è un vero monumento. È l’unica al mondo ad aver vinto la "Tripla Corona" della recitazione sia in America che in Inghilterra. Significa che ha in bacheca tutti i premi più importanti: Oscar, Emmy e Tony (negli USA); BAFTA e Olivier Award (nel Regno Unito). Non a caso, già nel 2003 la Regina Elisabetta l’aveva nominata "Dama" per i suoi incredibili meriti artistici. Ora, a questa corona, è pronta ad aggiungere un altro importantissimo premio, tutto italiano.

Anche se oggi la vediamo come un’icona infallibile, la sua strada è stata piena di salite. Ha iniziato giovanissima a teatro, diventando a soli 21 anni la più giovane attrice della Royal Shakespeare Company, ma Hollywood si è accorta davvero di lei solo quando aveva già superato i 40 anni. La cosa più bella di Helen Mirren, però, è la sua schiettezza. In una recente intervista ha confessato senza filtri di aver fatto un sacco di errori: "Ho sbagliato tantissime volte: ho detto di sì a film brutti e no a quelli belli, ho frequentato le persone sbagliate e mi sono ubriacata quando non dovevo. Ma alla fine, nonostante i pasticci, sono riuscita a trovarmi nel posto giusto al momento giusto."

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