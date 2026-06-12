Taormina Film Festival, Helen Mirren svela il legame autentico con Checco Zalone. Poi la speranza: "Vorrei essere nel suo prossimo film" Durante la serata dedicata ad Anna Magnani, l'attrice premio Oscar riceverà uno speciale riconoscimento per la sua straordinaria carriera

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Il 72° Taormina Film Festival vanta un parterre di nomi illustri, tra cui quello dell’attrice premio Oscar Helen Mirren che, dal palco della kermesse siciliana, ha omaggiato Anna Magnani e ha parlato della propria amicizia con Checco Zalone auspicando, un po’ tra lo scherzo e un po’ seriamente, una collaborazione per un eventuale prossimo film del comico pugliese. Nel corso della serata dedicata al ricordo di "Nannarella" è in programma anche il conferimento all’attrice di un riconoscimento alla carriera.

Helen Mirren a Taormina sull’amico Checco Zalone: "Vorrei essere nel suo prossimo film"

Un rapporto che risale ai tempi del Covid, nel 2021, quello tra Helen Mirren e Checco Zalone, col comico che aveva coinvolto l’attrice in un video ironico, La Vacinada, che invitava alla vaccinazione. Dal palco di Taormina l’ha ricordato affettuosamente, prima ancora per le sue doti da cuoco, che per quelle di attore. "Fa una pizza buonissima, è bravissimo a cucinare la pizza", ha detto ridendo, per poi aggiungere: "Mi piacerebbe essere nel suo prossimo film, spero me lo chieda". Una certificazione del rapporto di stima che intercorre tra i due.

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L’intesa tra i due si era manifestata subito sul piano artistico: Mirren ha infatti descritto Zalone come un "amico e collega stimato", riconoscendone "eleganza e genialità" e dichiarando di aver apprezzato molto l’esperienza sul set. Da quell’esperienza è rimasto un rapporto legato principalmente a quella singola collaborazione, ma che Mirren ha ricordato positivamente anche in seguito.

Un premio alla carriera per Helen Mirren a Taormina

Riflettori puntati sull’attrice premio Oscar in quel del 72° Taormina Film Festival, in cui riceverà nella giornata di oggi, 12 giugno, uno speciale riconoscimento alla carriera durante la serata dedicata alla celebrazione di Anna Magnani.

L’omaggio alla grande attrice italiana sarà accompagnato dalla proiezione di Bellissima di Luchino Visconti, presentato al Teatro Antico nella versione restaurata a 75 anni dalla sua uscita. Un appuntamento particolarmente significativo, nel quale Helen Mirren ha voluto ricordare Anna Magnani con parole di profonda stima. "Un’attrice e una persona brillante, ne ho sempre ammirato l’autenticità, era così, sempre se stessa senza pretendere di essere qualcun altro. Mi piacerebbe essere Anna Magnani", ha affermato la star hollywoodiana. Dichiarazioni che hanno sottolineato la profonda ammirazione dell’attrice nei confronti di una figura che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento nel panorama cinematografico internazionale, grazie a una personalità e una presenza artistica così straordinarie da travalicare i confini del tempo e renderla immortale.

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