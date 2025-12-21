Trova nel Magazine
Heather Parisi a Verissimo: "Ho conosciuto mia nipote Sole, sono orgogliosa di Rebecca e Jaqueline Luna"

La showgirl, ospite di Silvia Toffanin domenica 21 dicembre racconta il primo incontro con la nipotina e svela che nonna vuole essere per Sole e Enea

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Heather Parisi è la prima ospite della puntata di domenica 21 dicembre di Verissimo, e svela che ha conosciuto la sua ultima nipotina, Sole, figlia di Rebecca Jewel, mentre spera presto di conoscere anche Enea, figlio di Jaqueline Luna e Ultimo.

"Sono felice, serena, amo l’Italia, veniamo due o tre volte l’anno qui, con mio marito e i gemelli e sto sempre bene quando vengo qui".

Heather Parisi a Verissimo: "Sarò una nonna che balla con Enea e Sole"

La conversazione con Silvia Toffanin inizia dai gemelli nati dal suo attuale marito, e ormai adolescenti: "A Hong Kong viviamo da 15 anni, è casa nostra. Dylan ha 15 anni e giocherà nella nazionale di calcio, gli daranno la cittadinanza. I gemelli parlano italiano solo qui, con le loro sorelle. Sono teenager, il maschio è un po’più difficile, Elisabeth è più spontanea, Dylan più particolare, ma è bello sono completamente diversi"

Poi Silvia Toffanin manda un tenero video messaggio della figlia della showgirl Elisabeth, che racconta: "Ho scoperto che mia mamma era una star. Quando siamo in Italia e conosciamo persone e sanno che nostra mamma è Heather Parisi, è un po’ pesante. Anche se è famosa, non dobbiamo parlare sempre di questo".

Ma l’annuncio più bello arriva poco dopo, e a parlare è la nonna Heather Parisi: "Appena arrivata in Italia ho visto Sole e Rebecca che è raggiante, bellissima. La bambina è bella ma soprattutto è solare, è sorridente, io la chiamo Sunflower, Girasole. Non ho avuto l’opportunità ancora di conoscere Enea, non è successo, spero che succeda. Siamo qui fino a dopo Natale, incrociamo le dita". E aggiunge: "Sono molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline, sono due donne forti e indipendenti soprattutto nella vita. E vedere Rebecca così serena mi ha dato tanta gioia".

Dice di sperare ancora di conoscere Enea, figlio di Jaqueline Luna e Ultimo: "Io sono ottimista, molto ottimista. L’opportunità di stare con Rebecca e la sua famiglia, mi ha molto emozionata. Loro sono molto schivi, e questo mi piace molto". E poi aggiunge: "Sarò per i miei nipoti una nonna sprint, una nonna che balla con Sole e Enea!"

Parla poi di tante difficoltà vissute nel passato, per esempio quando ha sofferto di bulimia, o i primi momenti difficili in Italia: "Avevo 19 anni ma non potevo dirlo, sognavo una famiglia perché avevo avuto una infanzia bruttissima, e avevo un bulimia isterica. Quando ho fatto Fantastico pesavo 42 chili, sono stata anche violentata quando sono arrivata in Italia. Per questo ora aiuto le donne a Honk Kong, ci sono tante persone che soffrono dentro le loro case di nascosto. Ho avuto momenti della mia vita negativi, e ora ho l’amore vero. Ho avuto un compagno violento, tutti sapevano e non dicevano niente, ho subito cose allucinanti. Per questo ora apprezzo tanto quello che ho e sono felice".

