Heather Parisi: "Non parlo con Jaqueline da 13 anni e non ho mai visto Enea, se ho glissato su alcune cose è stato per proteggerla" La ex showgirl parla dei rapporti con le prime due figlie: mentre si gode Sole, figlia di Rebbecca Jewel, con Jaqueline non si è ancora chiarita e allude a un possibile motivo del litigio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Heather Parisi, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 27 settembre 2026 di Verissimo, arriva in studio con i suoi figli più piccoli, i gemelli Dylan ed Elisabeth, di 16 anni . Prima però, a tu per tu con la conduttrice parla anche delle due figlie italiane, con cui negli anni ha avuto diversi problemi fino a un taglio totale delle comunicazioni. In particolare il rapporto rimane complicatissimo con la figlia Jaqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo e mamma del piccolo Enea, nato nel novembre di due anni fa.

Con l’altra figlia invece, Rebecca Jewel Manenti, i rapporti sono tornati distesi come svela la stessa ex showgirl: "Il primo posto dove vado ogni volta che arrivo in Italia è casa di mia figlia Rebecca e della sua bambina Sole. E’ una bambina sempre sorridente e serena, Rebecca è una brava mamma, è molto determinata nel suo lavoro ma è anche una mamma bravissima. Ora vengo qui in Italia anche per lei e la mia nipotina, 5 o 6 volte l’anno, e sono molto felice".

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Come detto, con Jaqueline invece, la pace non è stata ancora firmata."Ancora non ho visto Enea ", ammette Heather Parisi. "Però voglio dire una cosa: quando mi facevano domande invadenti in passato, io spesso glissavo o dicevo bugie bianche perché io dovevo proteggere lei, la mia bimba, che per me è ancora la mia bimba. Ora ci sono i fan suoi e i fan miei, ma i fan non sanno cosa stanno tifando, non sanno niente su quello che c’è tra me e mia figlia, abbiamo bisogno di tempo per chiarirci". E continua: "I fan non sanno niente, lei sa la verità, io so la verità. Lei era la mia bimba, la mia coccola, avevamo un rapporto straordinario, speciale e sono sicura che un giorno, ricordando la complicità di una volta, chiariremo quello che c’è da chiarire".

Poi svela la verità, da quanto tempo non ha più contatti con la figlia anche accennando a un periodo difficile passato dalla figlia quando era adolescente: "Sono 13 anni che non ci vediamo, sì. Però sono cose nostre. I rapporti che ho con gli altri figli vorrei averli anche con lei. Anni fa io non dicevo cose su di lei perché era una ragazzina, una teenager, la dovevo proteggere, e non volevo dire cose private".

Silvia Toffanin poi le ricorda che anche lei ha avuto un rapporto molto difficile con sua madre, ricucito solo in età molto adulto: "Anch’io ho sempre avuto conflitti con mia madre, sono andata a vivere da sola a 13 anni e sono arrivata qui da sola a 18 anni, non ho mai avuto nessuno a crescermi", ricorda la ex ballerina, "Per questo mi ero messa in testa che il giorno che io diventavo mamma li avrei protetti sempre. Mia mamma ora ha 94 anni ma ha più energia di me. Va allo zoo ogni giorno e dà la mano al gorilla e ci parla. Ho capito alcune scelte che ha fatto lei quando sono diventata mamma, altre non le capirò mai. Io sono una donna che perdona, ma non dimentica". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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