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Heather Parisi affonda Sanremo: “Gente isterica”. E fa una proposta a De Martino (e a Milly Carlucci). Cosa ha in mente

L’ex showgirl ha aperto a un ritorno in tv, magari al fianco del nuovo conduttore del Festival: poi l’idea Ballando con le Stelle e una collaborazione con Milly

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Heather Parisi torna a parlare di danza e, nel giorno in cui riceve a Venezia il Premio Diva e Donna alla Carriera, sorprende con una confessione su Stefano De Martino e con una bocciatura senza appello del palco dell’Ariston. Come raccontato in un’intervista ad Adnkronos, l’’ex showgirl non esclude invece un ritorno in tv, purché al centro ci sia la sua grande passione: il ballo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Heather Parisi, il tango con De Martino e il no a Sanremo

A chi le chiede quale sogno legato alla danza vorrebbe ancora realizzare, Heather Parisi risponde indicando un nome preciso: Stefano De Martino. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha condiviso il palco con grandi protagonisti della danza, da Julio Bocca a Raffaele Paganini, ma oggi immagina un nuovo incontro artistico, come spiegato in un’intervista rilasciata ad Adnkronos. «Il mio sogno? Ballare un tango con De Martino» e aggiunge: «Ho danzato con Julio Bocca, Raffaele Paganini, con danzatori straordinari, però De Martino mi manca. Danzare con lui sarebbe molto stimolante». L’idea potrebbe tradursi in un progetto televisivo, anche se Parisi preferisce non sbilanciarsi: «Dipende, bisognerebbe parlarne. Ma danzare con lui sarebbe molto stimolante, molto interessante». Una cosa, però, sembra esclusa: portare questo tango sul palco del Festival di Sanremo, dove De Martino sarà protagonista come conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Parisi non usa mezze misure sull’atmosfera, sui protagonisti e sulle dinamiche della kermesse e del teatro Ariston: «Quel palcoscenico non è carne per i miei denti. È troppo. C’è troppa gente isterica. Non ho voglia di vivere quell’atmosfera. Bellissima vetrina della canzone, però non per ballare».

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Il possibile ritorno a Ballando e il duetto con Milly Carlucci

Più interessante, per Heather Parisi, potrebbe essere invece un ritorno a Ballando con le Stelle, trasmissione di cui è stata giudice nelle prime due edizioni. L’ex showgirl non segue il programma attuale, ma non chiude la porta a un’apparizione speciale. L’ipotesi che sembra divertirla maggiormente è una serata dedicata alla danza, magari al fianco di Carolyn Smith: «Per fare cosa? Come giudice? Forse, per una sera insieme a Carolyn Smith mi divertirebbe, perché lei capisce di danza, io capisco di danza, sarebbe divertente assieme». C’è spazio anche per una proposta ancora più curiosa, questa volta rivolta direttamente a Milly Carlucci: «Lo farei un duetto con Milly, come facevo con Raffaella Carrà, con Loretta Goggi».

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