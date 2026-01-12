Heather Parisi all’attacco del prof. Bassetti: il botta e risposta (infuocato) e l’intervento inatteso di Burioni La showgirl ha preso di mira l'infettivologo su X, chiedendo l'intervento delle autorità consolari americane. Mentre il medico ha già minacciato il ricorso a vie legali.

La disputa social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti diventa un caso dalle sfumature internazionali. Tutto è partito da un acceso botta e risposta, sulla piattaforma X, che ha rapidamente superato i confini del dibattito per approdare nel terreno delle querele. E così il prof. Bassetti, dopo aver attaccato duramente Robert F. Kennedy Jr. – l’attuale Segretario alla Salute degli Stati Uniti – è stato preso di mira dalla showgirl, che ha giudicato denigratorie le parole dell’infettivologo. La Parisi ha quindi chiesto nientemeno che l’intervento del Presidente americano, mentre Bassetti si è visto costretto ad annunciare il ricorso a vie legali. E in tutto questo, non è mancato un commento ironico del collega di Bassetti, Roberto Burioni. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Heather Parisi, il botta e risposta infuocato con Bassetti

L’attrice e showgirl americana Heather Parisi ha attaccato duramente il noto infettivologo Matteo Bassetti, dopo alcune dichiarazioni di quest’ultimo su Robert F. Kennedy Jr. A sua volta, l’esperto ha annunciato l’intenzione di presentare una querela per le accuse ricevute. Una mossa che ha fatto infuriare la Parisi, la quale ha risposto con un lungo comunicato ufficiale, poche ore fa, in cui ha chiamato in causa perfino le autorità consolari statunitensi.

Nel testo pubblicato, la Parisi si è definita una "cittadina americana" intenzionata a portare "a conoscenza delle competenti autorità" quanto accaduto. La showgirl si è poi difesa aggiungendo: "Il mio intervento si è svolto nel pieno rispetto dei principi di leale critica e della libertà di opinione, garantiti dalle costituzioni democratiche e dai trattati internazionali". E ha finito per richiedere un intervento deciso da parte delle istituzioni: "Mi aspetto che le autorità consolari e diplomatiche Statunitensi svolgano il loro ruolo istituzionale di monitorare attentamente un procedimento giudiziario avviato all’estero contro una propria amministrata per fatti riconducibili alla difesa della reputazione di un membro dell’Esecutivo USA".

Un appello, quello dell’ex ballerina, che suona adesso come una ‘chiamata alle armi’ della diplomazia americana, in quello che finora era sembrato semplicemente un confronto social dai toni accesi.

Il commento ironico di Burioni

Nel mezzo della polemica, a gettare un po’ di benzina sul fuoco ci ha pensato Roberto Burioni. Sotto il post della Parisi, il virologo ha infatti commentato con tono scherzoso: "Allora dillo che non mi ami più". Una battuta che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e spostando momentaneamente l’attenzione dal contenuto politico della vicenda alla leggerezza del botta e risposta. Ma intanto, quale che sia il risultato di questa ‘scazzottata social’, è chiaro che la situazione è già ampiamente sfuggita di mano.

