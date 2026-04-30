Heath Ledger ha cambiato il Joker per sempre: la verità sta in quel dettaglio che spiega davvero tutto La sua interpretazione ne Il Cavaliere Oscuro ha lasciato un'impronta indelebile nel personaggio: Leto, Phoenix e Keoghan hanno provato strade diverse, ma il paragone torna semprea a lui

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Quando si tirano fuori Batman e il Joker, la discussione prende sempre la stessa direzione. Si parte da un attore, da un film, da un’idea… e si finisce su Heath Ledger. È come se il "suo" Joker del 2008, il villain de Il Cavaliere Oscuro di Nolan, sia rimasto lì, immobile, a fare da riferimento per tutto ciò che è venuto dopo. Un punto fermo che nessuno riesce a spostare.

Ledger aveva un modo tutto suo di avvicinarsi ai personaggi. Cercava le crepe, gli spigoli, le parti che non stanno comode. Il suo Joker nasce da questo istinto. Non è un villain elegante, non è un clown da fumetto: il trucco sbavato, la voce che gratta, i gesti che cambiano ritmo da un secondo all’altro. È un personaggio che ti mette a disagio perché sembra imprevedibile anche quando sta fermo.

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Il dettaglio che molti hanno dimenticato

C’è un dettaglio che racconta bene il suo approccio. I due video del Joker che minaccia Gotham li ha girati Ledger, da solo. Nolan gli ha dato la telecamera e si è fatto da parte, lasciandogli carta bianca. Lui si è chiuso in una stanza e ha improvvisato tutto. Nessuna coreografia, nessuna supervisione. Solo un attore che inventa il suo personaggio, letteralmente. In quei pochi minuti c’è la chiave del suo Joker: un linguaggio che nasce sul momento, senza filtri.

I Joker arrivati dopo: tre strade diverse, un solo confronto

Dopo Il Cavaliere Oscuro, il personaggio ha preso strade molto diverse. Jared Leto in Suicide Squad (2016) ha puntato su un’estetica aggressiva, tutta tatuaggi e pose. Joaquin Phoenix in Joker – che gli è valso l’Oscar nel 2020 – ha trasformato il clown in un uomo schiacciato dalla città, più vicino a Taxi Driver che ai fumetti (non consideriamo il sequel con Lady Gaga del 2024, Folie à Deux, un musical che stravolge totalmente il personaggio). Barry Keoghan, in The Batman (2022), ha scelto un Joker quasi timido, segnato, ancora in costruzione. Tre interpretazioni lontane anni luce tra di loro, tre film che non condividono nulla. Eppure finiscono sempre nello stesso confronto. Non per somiglianza, ma per forza di gravità: Ledger è diventato il centro attorno a cui tutto ruota.

L’eredità che ha cambiato per sempre i villain

Il suo Joker ha cambiato l’idea stessa di villain, perchè Ledger ha dimostrato che un ruolo, anche se pop, può diventare qualcosa di più grande del film che lo contiene. Ha mostrato che un cattivo può essere inquietante senza dover per forza spiegare le proprie ferite, magnetico senza estetica patinata. Ha aperto una strada che gli altri percorrono in modi diversi, ma che parte sempre da lì. Forse è per questo che, ogni volta che un nuovo Joker arriva sullo schermo, la domanda ormai non è più "com’è il nuovo Joker?", ma "quanto è peggio rispetto a quello di Ledger?".

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