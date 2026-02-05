Heated Rivalry arriva in italiano su HBO Max ma è caos sui social: "Terribile, che imbarazzo" Heated Rivalry, la serie TV fenomeno, sta per debuttare in Italia, ma l'uscita del primo trailer ha scatenato la polemica per uno dei protagonisti

La serie fenomeno di cui tutti parlano sta per arrivare anche in Italia. Parliamo di Heated Rivalry, show che nasce dall’omonimo romanzo di Rachel Reid e racconta una storia ricca di passione e rivalità. La serie diretta da Jacob Tierney sta per approdare ora anche in Italia, in streaming su HBO Max dal 13 febbraio, ma il primo trailer in italiano ha scatenato sul web un fiume di critiche.

Heated Rivalry al centro della polemica: di cosa parla la serie

Heated Rivalry racconta la competizione feroce tra due dei più grandi talenti dell’hockey professionistico: Shane Hollander e Ilya Rozanov. Il primo è il "ragazzo d’oro" canadese: pulito, disciplinato e ossessionato dalla vittoria. Ilya è, invece, un ragazzo russo, arrogante, sfacciato e dotato di un talento naturale molto più selvaggio. La loro rivalità nasce sul ghiaccio quando sono ancora adolescenti e prosegue nella NHL, dove vengono costantemente messi a confronto dai media e dai fan. Ma dietro le quinte, lontano dalle telecamere e dai tabelloni dei punteggi, tra i due esiste un segreto che durarà anni: un’attrazione magnetica e clandestina, destinata a diventare un legame profondo.

Il contrasto tra le due personalità, quest’attrazione irresistibile e la forte rivalità in pista sono le chiavi del successo della serie, che ha reso i due protagonisti di Heated Rivalry famosi in tutto il mondo. Tutta questa premessa serve per arrivare a rendere più chiare le motivazioni delle critiche nate dopo la pubblicazione del trailer in italiano. Il problema evidenziato dal pubblico è, infatti, uno soltanto: il doppiaggio.

È polemica per il doppiaggio italiano della serie

In lingua originale (inglese), il personaggio di Ilya Rozanov, oltre ad avere una voce molto più profonda di quella usata in italiano, parla un inglese fortemente influenzato dal russo, sua lingua madre. Una caratteristica che dà non solo realismo al suo personaggio, ma che è inoltre parte integrante del suo fascino. In italiano, Ilya perde del tutto il suo accento, cosa che chi ha già avuto modo di vedere qualche spezzone della serie ha aspramente criticato, anche in virtù del lavoro fatto dall’attore Connor Storrie. Da qui, commenti come questo: "Con tutto il rispetto per chi ha doppiato, bisogna assolutamente guardare la serie in lingua originale con i sottotitoli perché lo straordinario lavoro sul linguaggio che ha fatto Connor Storrie è parte integrante di Ilya".

E ancora: "Questo doppiaggio terribile, vi prego guardatelo in lingua originale", "Mi sto imbarazzando tantissimo, cioè metà della bellezza del film è sparita con questo doppiaggio. da guardare in originale e basta!", "Da guardare in lingua originale. L’accento russo di Connor è inimitabile", "E roviniamo un’altra serie eccellente con il doppiaggio… i doppiatori sono quasi sempre bravissimi, ma purtroppo non basta…", "Eh no, non ci siamo per niente! Gli accenti dei cognomi non dovevano essere cambiati… Ma perché?", "Che amarezza".

