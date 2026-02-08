Heated Rivalry su HBO Max, clamorosa retromarcia dopo le proteste: doppiaggio ritirato HBO Max si scusa con i fan italiani: la versione doppiata sparisce dalla piattaforma in attesa di una nuova edizione più fedele.

Il debutto del trailer italiano della serie Heated Rivalry in arrivo il 13 febbraio su HBO Max ha immediatamente acceso il dibattito… e non per le prodezze sul ghiaccio dei suoi protagonisti. Il pubblico italiano è entrato in rotta di collisione con HBO Max a causa del doppiaggio, considerato da molti "deludente" e non all’altezza degli standard qualitativi a cui siamo abituati nel nostro Paese. La sollevazione popolare è stata così degna di nota da spingere la piattaforma streaming a intervenire.

Heated Rivalry: quando a scaldarsi non sono solo le rivalità, ma anche la polemica

La prima critica mossa dai fan riguarda la caratterizzazione vocale di Shane Hollander e Ilya Rozanov. Secondo i commenti raccolti sui social e riportati dalle testate specializzate, le voci scelte per la versione italiana sembrerebbero appartenere ad attori decisamente fuori parte rispetto ai protagonisti descritti nei romanzi di Rachel Reid e rappresentati su schermo nella versione originale. Questa discrepanza avrebbe rotto l’incantesimo per molti spettatori, che non riescono a ritrovare nei dialoghi italiani l’energia e la freschezza dei due giovani rivali. Non si tratta, inoltre, solo di un problema di "volto/voce": in lingua originale (ovvero, in inglese), il personaggio di Ilya Rozanov, oltre ad avere una voce molto più profonda di quella usata in italiano, parla un inglese fortemente influenzato dal russo, sua lingua madre. Una caratteristica che dà non solo realismo al suo personaggio, ma che è inoltre parte integrante del suo fascino.

In italiano, Ilya perde del tutto il suo accento, cosa che chi ha già avuto modo di vedere qualche spezzone della serie ha aspramente criticato, anche in virtù del lavoro fatto dall’attore Connor Storrie. Il subbuglio è stato tale che molti "puristi" della serie, che in buona parte hanno già avuto modo di visionarla in lingua originale, hanno protestato contro il doppiaggio presentato nei trailer, invitando caldamente a usufruire della versione originale sottotitolata. Questo fenomeno mette in luce quanto sia delicato il processo di localizzazione per opere che godono di una fanbase così appassionata e attenta a ogni sfumatura emotiva. Il timore degli appassionati è che un adattamento non accurato possa sminuire la complessa chimica tra i protagonisti, elemento cardine del successo mondiale di questa storia.

Data la tradizione storica della scena del doppiaggio italiano, che vanta solitamente i migliori adattamenti e doppiaggi della scena internazionale, si tratta di un precedente importante, dato che negli ultimi tempi, complici i tempi ridottissimi concessi alle lavorazioni delle opere (soprattutto seriali) la qualità media è sensibilmente scesa, spesso non per imperizia dei professionisti che vi lavorano sopra ma per semplici ragioni di mercato.

HBO Max torna sui suoi passi

In un panorama televisivo dove raramente le major tornano sui propri passi (successe, ad esempio, a Netflix con Neon Genesis Evangelion), il caso di Heated Rivalry in Italia segna un precedente storico. Dopo la valanga di critiche ricevute per la qualità della localizzazione, HBO Max ha difatti preso una decisione drastica: il doppiaggio italiano è stato ufficialmente ritirato prima ancora della sua uscita. Attraverso una nota ufficiale e un post sui social, HBO Max ha presentato le proprie scuse alla community italiana, riconoscendo che la versione doppiata presentata al lancio non rispettava gli alti standard qualitativi richiesti dal brand e dalle aspettative del pubblico.

"L’arena ha parlato. E sul ghiaccio vi abbiamo ascoltato. Il doppiaggio italiano di Heated Rivalry è pronto per un secondo round. Nel frattempo, la serie arriva il 13 febbraio in versione originale con sottotitoli in italiano. Stay tuned per aggiornamenti sulla nuova versione doppiata in italiano"

Per non interrompere la fruizione della serie, HBO ha comunicato che inizialmente Heated Rivalry resterà disponibile esclusivamente in versione originale con i sottotitoli in italiano. Nel frattempo, partiranno i lavori per un doppiaggio alternativo.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

