HBO Max, le uscite di maggio 2026: dall'amore tra Margot Robbie e Jacob Elordi, al ritorno di Rick and Morty Un maggio 2026 esplosivo tra grandi ritorni, cinema d’autore e sport internazionali su HBO Max. Scopri tutti i nuovi appuntamenti della piattaforma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Maggio 2026 si preannuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno per HBO Max, con un mix di film attesissimi, nuove serie originali e grandi eventi sportivi che accompagneranno gli abbonati per tutto il mese. Tra reinterpretazioni audaci di classici della letteratura, nuove produzioni italiane e il ritorno di uno dei fenomeni animati più seguiti al mondo, il palinsesto punta tutto sulle prossime settimane: ecco cosa aspettarci.

Uscite di HBO Max di maggio 2026: Da Cime Tempestose a Rick and Morty

Il mese si apre con il cinema d’autore e la potenza delle storie romantiche e drammatiche. Il 1° maggio arriva in esclusiva Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell, che reinterpreta in chiave contemporanea l’ossessione tra Cathy e Heathcliff, interpretati da Margot Robbie e Jacob Elordi. La loro relazione si trasforma in una spirale di passione e distruzione, portando sullo schermo una storia d’amore estrema e viscerale. l’8 maggio debutta la serie In Utero, ambientata in una clinica per la fecondazione assistita, dove si intrecciano storie di desiderio di genitorialità e identità personali. Un racconto corale che esplora temi come affermazione di genere e famiglia in modo inedito per la serialità italiana contemporanea. Nello stesso giorno parte anche il Giro d’Italia, con 21 tappe che attraversano Europa e Italia fino alla conclusione a Roma il 31 maggio.

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Il 15 maggio arriva Una Madre, film di Stefano Chiantini che racconta il percorso emotivo di una giovane donna segnata dal passato e dal suo rapporto con un bambino che entra improvvisamente nella sua vita. Un dramma intimo che esplora la fragilità e la possibilità di rinascita attraverso l’affetto. Il 22 maggio è la volta di La Sposa!, film diretto da Maggie Gyllenhaal che reinterpreta in modo radicale una storia gotica e provocatoria. Tra scienza, amore proibito e ribellione sociale, il film costruisce un universo narrativo fuori dagli schemi. Dal 24 maggio prende il via il Roland Garros, mentre il 25 maggio torna Rick and Morty, con una nuova stagione all’insegna del caos interdimensionale e della satira estrema. Il ritorno della serie conferma il suo status di cult globale con episodi ancora più folli e surreali.

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