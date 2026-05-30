HBO Max, le uscite di giugno 2026: dai problemi di Valerio Mastandrea alla continuazione del prequel di Game Of Thrones HBO Max a giugno 2026: il ritorno di House of the Dragon, il debutto di The Topurias e una collezione evento dedicata a Sergio Leone.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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HBO Max si prepara a vivere un giugno 2026 particolarmente ricco, tra grandi ritorni, nuove produzioni originali, cinema d’autore e appuntamenti sportivi di primo piano. Il catalogo del servizio streaming di Warner Bros. Discovery punta soprattutto su una delle serie più attese dell’anno, ma non mancano documentari esclusivi, film italiani premiati e una speciale celebrazione dedicata a uno dei più grandi registi della storia del cinema. Un mix di spettacolo, intrattenimento e contenuti prestigiosi che accompagnerà gli abbonati per tutto il mese.

Uscite di HBO Max di giugno 2026: Da Nonostante a House of the dragon

Il titolo di punta del mese è senza dubbio la terza stagione di House of the Dragon, composta da otto episodi distribuiti settimanalmente a partire dal 22 giugno. Basata sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e ambientata circa 200 anni prima degli eventi di Il Trono di Spade, la serie prosegue il racconto della guerra civile dei Targaryen. La nuova stagione promette battaglie ancora più imponenti, intrighi politici e lo scontro definitivo tra le diverse fazioni in lotta per il controllo del Trono di Spade. Ryan Condal torna come showrunner insieme a un cast che comprende Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke e molti altri volti ormai centrali nell’universo fantasy HBO.

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Spazio anche alle produzioni documentaristiche con The Topurias (Los Topuria), disponibile dal 5 giugno con tre episodi a rilascio settimanale. La docuserie segue da vicino Ilia Topuria, campione UFC, mostrando non soltanto la preparazione atletica in vista di uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera, ma anche il rapporto con la famiglia, il ruolo di padre e la gestione della vita lontano dall’ottagono. Tra le esclusive cinematografiche arriva invece Nonostante, il film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea. La pellicola racconta la storia di un uomo in coma che vaga liberamente all’interno dell’ospedale in cui è ricoverato, incontrando altre persone sospese tra vita e morte. L’arrivo di una nuova paziente sconvolgerà però il fragile equilibrio della sua esistenza. Gli appassionati di cinema potranno inoltre riscoprire alcuni capolavori grazie alla Sergio Leone Collection, che include titoli fondamentali come Giù la Testa, Per Qualche Dollaro in Più, C’era Una Volta il West, Il Buono, il Brutto, il Cattivo e Il Colosso di Rodi. Una raccolta che celebra uno dei registi italiani più influenti di sempre e che arricchisce ulteriormente la proposta della piattaforma.

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