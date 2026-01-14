Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri

Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi eventi sportivi in diretta e non su HBO Max: da 500 battiti a Peccato.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé un mix di serie cult, film evento e sport in diretta, tutto su un’unica piattaforma. Tra le prime novità spiccano film come A Battle After Another con Leonardo DiCaprio, la saga di Harry Potter e titoli DC come Superman. Non mancano le nuove stagioni molto attese di The Pitt, Industry e A Knight of the Seven Kingdom, oltre alla novità internazionale Heated Rivalry. L’offerta italiana si arricchisce con Portobello, prima HBO Original diretta da Marco Bellocchio, e con titoli di true crime come Melania Rea – Oltre il caso. Per chi ama il dramma, 500 battiti esplora la vita dei medici nei reparti trapianti, mentre In Utero racconta storie familiari con Sergio Castellitto. Non manca la leggerezza della comedy con Emanuela Fanelli Peccato, in stile mockumentary. Infine, gli sportivi potranno seguire i Giochi Olimpici Invernali 2026, l’Australian Open e il Roland Garros, con la piattaforma accessibile su tutti i dispositivi principali, anche grazie agli accordi con TIM e Prime Video. Ecco cosa non farsi scappare nei prossimi mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Prime Video e Warner Bros Discovery firmano accordo di distribuzione per HBO Max

Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa

Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner

Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
HBO Max arriva in Italia: film, serie, sport, abbonamenti e prezzi

Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi

Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e spor...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Chi ha vinto i Golden Globes 2026

Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star

Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
The Pitt 3 si farà, HBO Max ha annunciato la terza stagione della serie

The Pitt: traumi e guarigioni impossibili nella seconda stagione, ma c’è già una notizia strepitosa per i fan. L'annuncio

In attesa della seconda (in arrivo a breve), HBO Max conferma la terza stagione di T...
The PItt 2, HBO Max ha pubblicato il trailer della seconda stagione della serie

Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura

Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
House of the Dragon, svelata la durata della serie: ecco quante stagioni avrà

House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen

La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...
Harry Potter, HBO sta lavorando alla seconda stagione della serie

Harry Potter 2, HBO non perde tempo con la seconda stagione della serie: fan increduli

HBO accelera i tempi: mentre la Stagione 1 è ancora in preparazione, gli autori hann...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Jessie Buckley

Jessie Buckley
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Franco Nero

Franco Nero

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963