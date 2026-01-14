HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri
Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi eventi sportivi in diretta e non su HBO Max: da 500 battiti a Peccato.
HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé un mix di serie cult, film evento e sport in diretta, tutto su un’unica piattaforma. Tra le prime novità spiccano film come A Battle After Another con Leonardo DiCaprio, la saga di Harry Potter e titoli DC come Superman. Non mancano le nuove stagioni molto attese di The Pitt, Industry e A Knight of the Seven Kingdom, oltre alla novità internazionale Heated Rivalry. L’offerta italiana si arricchisce con Portobello, prima HBO Original diretta da Marco Bellocchio, e con titoli di true crime come Melania Rea – Oltre il caso. Per chi ama il dramma, 500 battiti esplora la vita dei medici nei reparti trapianti, mentre In Utero racconta storie familiari con Sergio Castellitto. Non manca la leggerezza della comedy con Emanuela Fanelli Peccato, in stile mockumentary. Infine, gli sportivi potranno seguire i Giochi Olimpici Invernali 2026, l’Australian Open e il Roland Garros, con la piattaforma accessibile su tutti i dispositivi principali, anche grazie agli accordi con TIM e Prime Video. Ecco cosa non farsi scappare nei prossimi mesi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa
Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...
Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner
Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi
Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e spor...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming
A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt rega...
The Pitt: traumi e guarigioni impossibili nella seconda stagione, ma c’è già una notizia strepitosa per i fan. L'annuncio
In attesa della seconda (in arrivo a breve), HBO Max conferma la terza stagione di T...
Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen
La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...