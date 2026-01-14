HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi eventi sportivi in diretta e non su HBO Max: da 500 battiti a Peccato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé un mix di serie cult, film evento e sport in diretta, tutto su un’unica piattaforma. Tra le prime novità spiccano film come A Battle After Another con Leonardo DiCaprio, la saga di Harry Potter e titoli DC come Superman. Non mancano le nuove stagioni molto attese di The Pitt, Industry e A Knight of the Seven Kingdom, oltre alla novità internazionale Heated Rivalry. L’offerta italiana si arricchisce con Portobello, prima HBO Original diretta da Marco Bellocchio, e con titoli di true crime come Melania Rea – Oltre il caso. Per chi ama il dramma, 500 battiti esplora la vita dei medici nei reparti trapianti, mentre In Utero racconta storie familiari con Sergio Castellitto. Non manca la leggerezza della comedy con Emanuela Fanelli Peccato, in stile mockumentary. Infine, gli sportivi potranno seguire i Giochi Olimpici Invernali 2026, l’Australian Open e il Roland Garros, con la piattaforma accessibile su tutti i dispositivi principali, anche grazie agli accordi con TIM e Prime Video. Ecco cosa non farsi scappare nei prossimi mesi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche