HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di proprietà di Warner Bros Discovery

HBO Max

Il già vasto panorama di servizi streaming presente nel nostro Paese, tra Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e simili sta per accogliere un nuovo competitor: HBO Max. Il ricco pacchetto, che riguarderà ovviamente tutte le proprietà intellettuali di HBO, come Game of Thrones e relativi spin-off, ma anche The Last of Us. Vediamo assieme da quando sarà disponibile HBO Max in Italia e, soprattutto, come cambia la situazione relativa alle serie distribuite fino ad ora su altre piattaforme.

Quando arriva HBO Max in Italia?

La data da segnare sul calendario per l’approdo di HBO Max in Italia è il 13 gennaio. Warner Bros. Discovery ha fissato il day one del servizio streaming nel nostro Paese allineandosi con altri paesi quali la Germania e l’Austria. Un po’ fumoso il discorso sull’orario preciso dopo il quale gli utenti potranno iniziare a godersi i contenuti della piattaforma a seguito della sottoscrizione di un abbonamento. Di ufficiale, da questo punto di vista, purtroppo non c’è nulla. Facile immaginare che sarà cruciale la notte tra il 12 e il 13 gennaio. Orologi quindi fissati alle prime ore del mattino del 13 gennaio.

Il primo passo per iniziare a godere del catalogo di contenuti targati HBO (che fino a oggi erano arrivati in Italia attraverso Sky e Now TV) è quello di scaricare l’applicazione HBO Max sul proprio dispositivo o accedere via browser al sito ufficiale della piattaforma. Dopodiché sarà necessario scegliere uno tra i 3 diversi piani di abbonamento (a partire da 5,49 euro mensili), oltre a un pacchetto sport al prezzo di 3€ al mese che potrà essere addizionato.

Come funziona per le serie programmate su Sky e Now TV per il 2026?

La situazione è abbastanza chiara, almeno per quest’anno: le serie che arriveranno con una nuova stagione (come Euphoria, oppure House of the Dragon) e che già venivano distribuite da Sky e Now TV, appariranno su entrambi i cataloghi. Da quelli di Sky e Now TV spariranno le collezioni con le vecchie stagioni di serie ormai terminate (come appunto Game of Thrones). L’unica a non seguire questa regola è The Pitt, la cui seconda stagione arriverà esclusivamente su HBO Max e non anche su Sky e Now TV.

Le serie, invece, che debutteranno a partire dal 2026 come A Knight of the Seven Kingdoms (in programma per il 18 gennaio) o la prossima serie su Harry Potter (che arriverà nel 2027), invece, saranno esclusiva di HBO Max.

HBO Max arriva in Italia assieme a A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off prequel di Game of Thrones

Tra le serie più attese di HBO Max c’è senza dubbio A Knight of the Seven Kingdoms, serie tv spin-off prequel di Game of Thrones. Ambientata circa 90 anni prima della serie principale, racconta le vicende di Ser Duncan l’Alto, cavaliere errante nato a Fondo delle Pulci, ad Approdo del Re, e del suo scudiero Aegon Targaryen, detto Egg. La serie punta su una narrazione più raccolta, fatta di viaggi, tornei, giuramenti cavallereschi e incontri lungo le strade di Westeros. I Targaryen siedono ancora sul Trono di Spade, i draghi appartengono al passato recente e l’ordine cavalleresco conserva un ruolo centrale nell’equilibrio politico dei regni.

Composta da 6 episodi, A Knight of the Seven Kingdoms vede il diretto coinvolgimento di George R.R. Martin, affiancato da Ira Parker nella creazione della serie. Peter Claffey veste i panni di Ser Duncan, mentre Dexter Sol Ansell quelli di Egg. A Knight of the Seven Kingdoms debutterà ufficialmente su HBO Max a partire dal 18 gennaio 2026.

