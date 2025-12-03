Trova nel Magazine
Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi

Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e sport in diretta, con abbonamenti per tutte le esigenze. Ecco i piani e i prezzi

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Incredibile, ma vero! Il gigante dello streaming arriva in Italia. HBO Max, il servizio streaming di Warner Bros. Discovery, approda anche nel Bel Paese. Disponibile già da tempo in oltre 100 Paesi, il servizio offre serie famose, film di successo, storie reali e sport in diretta: una vastissima scelta di contenuti che soddisferanno le esigenze di milioni di persone, anche attraverso i piani di abbonamento disponibili e i rispettivi prezzi. Di seguito, troverete tutto spiegato nei minimi dettagli.

HBO Max arriva in Italia: film, serie, sport e molto altro

HBO Max arriverà in Italia il 13 gennaio 2026, portando in un’unica piattaforma i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport. Tra le serie più attese figurano A Knight of the Seven Kingdoms e la seconda stagione di The Pitt. Il servizio includerà anche House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry e, per la prima volta in Italia, Industry. Sul fronte cinema saranno disponibili Superman, The Batman, Dune, i film di Harry Potter, oltre ai recenti successi Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Non mancheranno serie indimenticabili come Friends, The Big Bang Theory, produzioni animate come Rick and Morty, documentari e contenuti unscripted.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le produzioni italiane: cosa vedremo su HBO Max

Tra gli HBO Originals italiani in arrivo spicca Portobello di Marco Bellocchio, dedicata alla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Inoltre saranno disponibili le docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman. Il lancio includerà anche il film Nonostante di Valerio Mastandrea e, da febbraio, Squali, debutto di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco. Gli abbonati potranno seguire in diretta i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, mentre con il pacchetto Sport avranno accesso ai contenuti Eurosport: Australian Open, Roland-Garros, oltre 300 giorni di ciclismo con Grandi Giri e Classiche, sport invernali, FA Cup, UFC, atletica, motorsport e altro ancora.

HBO Max: i piani di abbonamento e i prezzi

Ma veniamo al punto che, forse, potrebbe interessare maggiormente: i piani di abbonamento e i rispettivi prezzi. Ecco cosa propone la piattaforma:

  • Base con pubblicità: 5,99 €/mese, visione in Full HD su 2 dispositivi.
  • Standard: 11,99 €/mese, Full HD su 2 dispositivi e fino a 30 download (con limitazioni).
  • Premium: 16,99 €/mese, 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile), visione su 4 dispositivi e fino a 100 download.

È possibile, inoltre, aggiungere il Pacchetto Sport a qualsiasi piano per 3 €/mese, con contenuti pubblicitari e visione su 2 dispositivi. Gli utenti possono creare fino a 5 profili, ricevere suggerimenti personalizzati, usare funzionalità come "Continua a guardare" e, secondo il piano, scaricare contenuti offline. Sono disponibili profili per bambini con contenuti adeguati e parental control.

Guida TV

