HBO Max Italia: 4 grandi film per cui vale la pena abbonarsi alla piattaforma streaming La piattaforma streaming HBO Max ha fatto il suo debutto anche in Italia, ma quali sono i contenuti per i quali vale la pena abbonarsi? Ecco 4 film imperdibili e dello scorso anno

L’arrivo di HBO Max nel mercato italiano dello streaming rappresenta una piacevole novità per gli amanti di film e serie tv. Sebbene il catalogo sia vastissimo, è chiaro ad una prima occhiata che la piattaforma punta a rendere accessibile anche il grande cinema. E sono proprio alcuni film che potrebbero convincervi ad abbonarvi al servizio, che spaziano dall’horror all’azione, passando per supereroi e cast eccezionali.

4 film imperdibili su HBO Max Italia: dal nuovo successo di Leonardo DiCaprio ai bambini scomparsi

Tra i quattro film che potrebbero convincervi ad abbonarvi a HBO Max Italia c’è Una battaglia dopo l’altra, pellicola diretta da Paul Thomas Anderson che vede tra le sue star Leonardo DiCaprio e Sean Penn. Un film che si candida a protagonista assoluto della stagione dei premi. La pellicola segue l’epopea ventennale di Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un ex rivoluzionario che ha abbandonato la lotta e i suoi vizi per crescere la figlia adolescente Willa. La pace viene spezzata dal Colonnello Steven J. Lockjaw (un monumentale Sean Penn), la cui ossessione per Ferguson costringerà quest’ultimo a richiamare i vecchi compagni di lotta, i French 75.

Gli amanti dell’horror apprezzeranno sicuramente Weapons, pellicola con la regia di Zach Cregger che vede nel cast nomi come Julia Garner, Josh Brolin ed Alden Ehrenreich. Dopo il successo di Barbarian, Cregger ci trasporta in una cittadina della Pennsylvania in cui 17 bambini spariscono nel nulla durante la stessa notte. Al centro del racconto troviamo Miss Gandy (Julia Garner), l’insegnante dei piccoli, che decide di indagare in solitaria scavando in un abisso di orrore.

Supereroi e vampiri: due film sulla piattaforma che vi terranno col fiato sospeso

Da segnalare anche I Peccatori, film diretto da Ryan Coogler (già regista di Black Panther e Creed), che segna il ritorno della collaborazione tra il regista e Michael B. Jordan. I protagonisti sono due fratelli gemelli, Elijah "Smoke" ed Elias "Stack" Moore (entrambi interpretati da Michael B. Jordan), che tornano nella loro città natale per lasciarsi alle spalle un passato turbolento e ricominciare da capo aprendo un locale di musica dal vivo (juke joint) con i soldi sottratti alla malavita. Il loro ritorno risveglia però un male ancestrale. La musica blues, definita da molti "la musica del diavolo", sembra squarciare il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti, attirando creature oscure: dei vampiri che minacciano la comunità.

Concludiamo la lista dei 4 film imperdibili presenti sulla piattaforma streaming HBO Max con Superman, del regista James Gunn, che vede tra i protagonisti David Corenswet e Nicholas Hoult. Questo Superman è luminoso e profondamente fedele alle radici fumettistiche. Vive in un mondo già popolato da eroi, ma deve vedersela con il suo storico rivale, Lex Luthor, che non cerca solo la sconfitta fisica del kryptoniano, ma mira a distruggerne l’integrità psicologica e il valore simbolico.

