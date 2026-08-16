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HBO Max cambia le regole dello streaming: l’intelligenza artificiale sceglierà i film al posto nostro

HBO Max sperimenta nuove funzioni che potrebbero cambiare il modo in cui scegliamo film e serie TV, tra intelligenza artificiale e contenuti da scorrere

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

HBO Max
IPA

Il modo in cui scegliamo un film o una serie potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. HBO Max sta infatti sperimentando una novità destinata a cambiare non soltanto la ricerca dei contenuti, ma il rapporto stesso tra spettatore e piattaforma. Al centro c’è l’Intelligenza Artificiale, sempre più presente nelle nostre attività quotidiane e ora pronta a entrare anche in uno dei momenti più semplici della giornata: decidere cosa guardare. Invece di passare minuti a scorrere il catalogo, l’utente può rivolgersi direttamente a un chatbot e spiegare ciò che ha voglia di vedere. Una trasformazione che sembra comoda, ma che solleva anche una domanda: se sarà l’AI a interpretare i nostri gusti, quanto spazio rimarrà alla scoperta casuale?

HBO Max nel futuro: ci farà parlare direttamente con il catalogo

La novità più interessante riguarda l’Intelligenza Artificiale. HBO Max sta sperimentando su Android un chatbot capace di aiutare gli utenti nella scelta di film e serie TV, anche senza conoscere già il titolo che stanno cercando. Basta descrivere ciò che si ha voglia di vedere, come una commedia romantica o un film per una determinata serata, e l’AI prova a trasformare la richiesta in suggerimenti concreti. Il cambiamento potrebbe essere più importante di quanto sembri: non siamo più soltanto noi a navigare nel catalogo, ma è la piattaforma che prova a interpretare ciò che vogliamo. Una comodità evidente, che però apre anche un interrogativo. Se l’AI diventerà sempre più brava a prevedere i nostri gusti, rischieremo di lasciare sempre meno spazio alla scoperta casuale di qualcosa. Un film che non stavamo cercando ma che allo stesso tempo ci avrebbe regalato una sorpresa indimenticabile.

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HBO Max cambia volto: arrivano gli shorts come Yuotube e Tik Tok

L’intelligenza artificiale non è l’unica strada che HBO Max sta esplorando per il futuro, infatti, la piattaforma sta sperimentando anche HBO Max Shorts, un formato verticale nel quale vengono raccolti trailer, clip e contenuti extra da scorrere rapidamente e che attirano l’attenzione del fruitore. Il concetto è familiare: un flusso continuo nel quale l’utente passa da un contenuto all’altro con un semplice gesto. Una modalità che richiama inevitabilmente le abitudini ormai consolidate dalle persone sui social, dove la fruizione veloce e lo scrolling sono diventati parte integrante dell’esperienza. AI e Shorts sembrano seguire direzioni diverse, ma raccontano la stessa trasformazione: HBO Max sta cercando nuovi modi per accompagnare l’utente verso ciò che potrebbe guardare, sia interpretando direttamente le sue richieste, sia proponendogli contenuti attraverso lo scrolling. E questo potrebbe essere soltanto l’inizio di un nuovo modo di vivere lo streaming.

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