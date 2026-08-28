HBO Max gratis: ecco come accedere alla piattaforma streaming senza costi grazie ad Amazon Prime Video
È finalmente possibile accedere gratuitamente alla piattaforma streaming grazie ad Amazon Prime: ecco come funziona per chi ha l'abbonamento
Accedere gratuitamente alla piattaforma streaming HBO Max è oggi possibile per tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime. Questo non solo include l’accesso all’intero catalogo di Prime Video, ma in questo periodo offre anche un’opportunità meno nota: la possibilità di provare gratuitamente il servizio di streaming che ha debuttato in Italia all’inizio del 2026.
HBO Max gratis grazie ad Amazon Prime: come funziona
La promozione, valida fino al 6 settembre 2026, consente di attivare una prova gratuita di 7 giorni di HBO Max scegliendo tra qualsiasi piano disponibile (Basic con pubblicità, Standard o Premium). Scaduto il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova al costo del piano selezionato, ma è possibile cancellare il rinnovo automatico in qualsiasi momento senza vincoli.
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In un panorama dove quasi tutte le piattaforme di streaming hanno eliminato i periodi di prova gratuiti – compreso il sito ufficiale di HBO Max in Italia -, la collaborazione con Prime Video rappresenta attualmente l’unico modo per testare il servizio a costo zero.
Quali film e serie TV si trovano su HBO Max
La piattaforma punta con decisione sui contenuti di genere pop e nerd, proponendo un’offerta che spazia tra grandi franchise cinematografici e serie TV di primo piano: dall’intera saga di Harry Potter alla trilogia de Il Signore degli Anelli, continuando con Pokémon: Detective Pikachu e Space Jam: New Legends. Per quanto riguada invece le serie TV, sulla piattaforma troviamo titoli di punta come House of the Dragon, The Last of Us e le stagioni di The Big Bang Theory; ma anche produzioni locali dedicate al mercato italiano, tra cui la serie Portobello diretta da Marco Bellocchio. lnotre all’offerta HBO Max, la sezione canali di Prime Video propone diverse altre prove gratuite riservate agli abbonati in occasione del rientro dalle vacanze.
Ricordiamo che HBO Max è il servizio di streaming di Warner Bros. Discovery che raccoglie l’intero universo di contenuti HBO, Warner Bros., DC Universe, Max Originals ed Eurosport. La piattaforma è attiva direttamente tramite app standalone (web, TV e mobile), come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video e attraverso partner come TIMVISION.
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