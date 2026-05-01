Su HBO Max esce Cime Tempestose, tutti i motivi per recuperare l'adattamento con Jacob Elordi e Margot Robbie Cime Tempestose sbarca in streaming: 9 motivi per non perdere il reboot più audace e divisivo dell'anno, e perché l’ossessione visiva di Emerald Fennell diventerà cult.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da oggi Cime Tempestose di Emerald Fennell approda finalmente su HBO Max, offrendoci l’occasione perfetta per confrontarci con uno dei titoli più discussi degli ultimi anni. Non aspettatevi la classica trasposizione in costume: dopo il successo di Saltburn, la Fennell rilegge il capolavoro di Emily Brontë attraverso un’estetica barocca e provocatoria, trasformando il romanticismo tradizionale in un’esperienza visiva viscerale e contemporanea. Con Margot Robbie e Jacob Elordi nei panni di Cathy e Heathcliff, il film mette al centro un desiderio ossessivo e totalizzante, costruendo un mondo di contrasti che sfida ogni regola del genere. Che lo si ami o lo si detesti, è un’opera che non lascia indifferenti e che merita di essere vissuta come un viaggio sensoriale unico: scopriamo insieme, in questo video, perché vale la pena (ri)scoprire questa pellicola così audace. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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