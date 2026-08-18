Hayden Panettiere, i risultati dell’autopsia: nessun trauma sul corpo, spunta l'ipotesi dell'overdose L’esame sul corpo dell’attrice esclude segni di violenza, ma non chiarisce cosa abbia provocato il decesso: per una risposta definitiva saranno necessari ulteriori accertamenti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La morte improvvisa di Hayden Panettiere, scomparsa a soli 36 anni il 16 agosto in una casa di Greenville, in South Carolina, continua a essere al centro dell’attenzione. A distanza di poche ore dal decesso, infatti, sono arrivati i primi risultati dell’autopsia, che permettono almeno di fare chiarezza su uno degli aspetti più discussi nelle ore immediatamente successive alla tragedia. Sul corpo dell’attrice non sono stati individuati traumi che possano aver contribuito alla morte, mentre le autorità non hanno ancora stabilito la causa definitiva del decesso.

Morta Hayden Panettiere: l’autopsia esclude segni di violenza

L’esame autoptico è stato completato il 17 agosto e, secondo quanto comunicato dall’ufficio del coroner della contea di Greenville, non sono emersi segni di trauma riconducibili al decesso. Una precisazione importante, soprattutto perché nelle prime ore dopo la notizia della morte erano circolate diverse ipotesi, alcune delle quali lasciavano intendere la possibilità di un intervento da parte di un’altra persona. Il medico legale ha però invitato alla prudenza, spiegando che il quadro non è ancora completo: "L’autopsia non ha rilevato segni di traumi che avrebbero potuto contribuire al decesso. La causa e le modalità della morte restano oggetto di ulteriori indagini e del completamento di esami aggiuntivi. L’indagine è tuttora in corso. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli da divulgare".

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Restano da chiarire le cause della morte

Il risultato dell’autopsia, dunque, non equivale ancora a una spiegazione definitiva di ciò che è accaduto. Gli investigatori devono infatti attendere gli ulteriori esami, tra cui quelli tossicologici, che potrebbero fornire elementi decisivi per stabilire la causa del decesso e chiarire anche le modalità della morte. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, Hayden Panettiere era già priva di sensi e in arresto cardiaco. La chiamata al 911 era stata effettuata intorno alle 13:51 e, nonostante i tentativi di rianimazione avanzata, l’attrice è stata dichiarata morta alle 14:32. Le autorità hanno quindi escluso, allo stato attuale delle verifiche, la presenza di traumi letali o di elementi che facciano pensare a un omicidio.

L’ipotesi overdose e il ritrovamento del Narcan

Parallelamente, resta sotto osservazione anche l’ipotesi di un’overdose, emersa dopo la diffusione di alcuni dettagli relativi alla chiamata ai soccorsi. Secondo quanto riportato dai media americani, nelle comunicazioni dell’emergenza si sarebbe fatto riferimento sia a un possibile arresto cardiaco sia a una possibile overdose.

A rendere questa pista particolarmente delicata è anche il presunto ritrovamento di Narcan nell’abitazione, un farmaco utilizzato per contrastare gli effetti di un’overdose da oppioidi. Tuttavia, al momento non esiste una conferma ufficiale che Hayden Panettiere sia morta per un’overdose, e sarebbe quindi prematuro trasformare questa ipotesi in una certezza. La risposta potrebbe arrivare proprio dagli esami ancora in corso. Nel frattempo, il risultato più chiaro emerso dall’autopsia è l’assenza di traumi: la causa della morte di Hayden Panettiere resta ufficialmente da determinare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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