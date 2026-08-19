Hayden Panettiere, le parole del padre della figlia Wladimir Klitschko dopo la morte: "A Kaya parlerò sempre di sua madre"
L’ex pugile e padre della figlia dell’attrice ha affidato ai social un messaggio profondamente personale, nel quale ricorda il rapporto avuto con Hayden.
La morte improvvisa di Hayden Panettiere ha lasciato sotto shock il mondo dello spettacolo e, inevitabilmente, anche le persone che hanno condiviso con lei gli anni più importanti della sua vita. Tra queste c’è Wladimir Klitschko, ex compagno dell’attrice e padre della loro figlia Kaya, che dopo aver mantenuto inizialmente il silenzio ha deciso di affidare ai social un lungo messaggio nel quale il dolore per la perdita si intreccia soprattutto con il pensiero rivolto alla bambina.
Il messaggio di Wladimir Klitschko su Hayden Panettiere
In una fotografia che lo ritrae insieme a Hayden e alla loro figlia, Klitschko ha raccontato lo stato d’animo della famiglia, sottolineando quanto la notizia sia stata devastante: "La nostra famiglia sta attraversando un momento di profondo choc e dolore. La notizia della tragica morte di Hayden mi addolora profondamente. Ha lasciato questo mondo troppo presto. Hayden, sebbene non fosse più la mia compagna, è stata una parte importante della mia vita e la madre di nostra figlia, Kaya". Parole che non si limitano dunque a ricordare la donna con cui aveva condiviso una relazione, ma riconoscono l’importanza che Panettiere ha continuato ad avere nella sua vita anche dopo la fine della loro storia. Il pensiero più forte, però, è rivolto alla figlia, alla quale Klitschko promette di trasmettere il ricordo della madre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La promessa alla figlia Kaya
Nel suo messaggio, l’ex campione di pugilato ha voluto ricordare anche il talento dell’attrice e le difficoltà che aveva affrontato durante la sua vita professionale e personale: "Ha costruito una carriera straordinaria grazie al suo immenso talento, affrontando al tempo stesso anche i lati più oscuri di un’industria estremamente esigente. Nulla potrà cancellare il tempo che abbiamo condiviso né il posto che ha avuto nelle nostre vite. A nostra figlia Kaya parlerò sempre di sua madre con rispetto e farò in modo che possa ricordare la persona che era".
Un rapporto rimasto importante anche dopo la separazione
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko si erano conosciuti alla fine degli anni Duemila e, dopo una relazione caratterizzata anche da una prima separazione e da un successivo riavvicinamento, avevano annunciato il fidanzamento nel 2013. Nel dicembre 2014 era nata Kaya.
La loro storia si era poi conclusa, ma il rapporto tra i due aveva assunto una dimensione diversa proprio attraverso la genitorialità. Panettiere aveva raccontato pubblicamente quanto fosse stata dolorosa la decisione relativa alla custodia della figlia, spiegando che non si era trattato di una scelta semplice né desiderata, ma di una decisione maturata in un periodo particolarmente complesso della sua vita. Negli ultimi anni, inoltre, l’attrice aveva parlato con rispetto di Klitschko, descrivendolo come una persona che ammirava profondamente e sottolineando il buon rapporto costruito nella gestione della figlia.
Il dolore e la richiesta di privacy
Klitschko ha infine rivolto un pensiero ai genitori, agli amici e ai fan di Hayden, prima di chiedere rispetto per il momento vissuto dalla famiglia: "Esprimo le mie più sentite condoglianze ai genitori di Hayden, ai suoi amici e ai suoi fan, che oggi stanno vivendo a loro volta questo dolore. Persone giovani e talentuose come Hayden non dovrebbero lasciare questo mondo così presto. Chiedo a tutti, per favore, di rispettare i sentimenti e la privacy della nostra famiglia durante questo momento difficile. Riposa in pace, Hayden. Che tu possa trovare la pace eterna. Ti amiamo". La causa della morte di Hayden Panettiere non è stata ancora resa pubblica, mentre le autorità stanno proseguendo gli accertamenti. L’attrice è morta il 16 agosto 2026 a 36 anni.
Potrebbe interessarti anche
Hayden Panettiere è morta a 36 anni: addio alla star di Heroes e Nashville. Le dipendenze, il lutto e il mistero sul decesso
La notizia scuote Hollywood e il pubblico che l'aveva conosciuta giovanissima: l'att...
Hayden Panettiere, la causa della morte dell’attrice: l’incidente e le indagini in corso
La celebre attrice è morta all'età di 36 anni dopo essersi messa in viaggio col fida...
Hayden Panettiere, i risultati dell’autopsia: nessun trauma sul corpo, spunta l'ipotesi dell'overdose
L’esame sul corpo dell’attrice esclude segni di violenza, ma non chiarisce cosa abbi...
Hayden Panettiere, non solo Heroes: 3 film famosi in cui ha recitato ma che forse hai dimenticato
L'attrice è morta all'età di 36 anni ma aveva già alle spalle una filmografia import...
Disney, il D23 2026 svela la sua arma più potente: Marvel, Pixar e Star Wars non bastano, ecco tutte le novità da pelle d'oca
Tra grandi ritorni e nuove sfide, la Disney prepara il futuro con Marvel, Pixar e St...
Leo Messi, la malattia del padre Jorge e le causa della morte a 68 anni
Il padre del fuoriclasse argentino si è spento a Rosario. Per oltre vent’anni ha ges...
Eleonora Daniele, le rare parole sulla figlia: "Carlotta mi ha salvato dopo la morte di mio fratello, nel suo nome un omaggio a Padre Pio"
La conduttrice di Storie Italiane rompe la consueta riservatezza e si confessa a cuo...
Angelina Jolie: "L'ultimo film mi ha aiutato a superare un trauma. Ecco cosa ho fatto per sentirmi protetta"
Alla vigilia dell'uscita in sala del suo ultimo lavoro, l'attrice si confessa tra il...