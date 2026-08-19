Hayden Panettiere, le parole del padre della figlia Wladimir Klitschko dopo la morte: "A Kaya parlerò sempre di sua madre" L’ex pugile e padre della figlia dell’attrice ha affidato ai social un messaggio profondamente personale, nel quale ricorda il rapporto avuto con Hayden.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La morte improvvisa di Hayden Panettiere ha lasciato sotto shock il mondo dello spettacolo e, inevitabilmente, anche le persone che hanno condiviso con lei gli anni più importanti della sua vita. Tra queste c’è Wladimir Klitschko, ex compagno dell’attrice e padre della loro figlia Kaya, che dopo aver mantenuto inizialmente il silenzio ha deciso di affidare ai social un lungo messaggio nel quale il dolore per la perdita si intreccia soprattutto con il pensiero rivolto alla bambina.

Il messaggio di Wladimir Klitschko su Hayden Panettiere

In una fotografia che lo ritrae insieme a Hayden e alla loro figlia, Klitschko ha raccontato lo stato d’animo della famiglia, sottolineando quanto la notizia sia stata devastante: "La nostra famiglia sta attraversando un momento di profondo choc e dolore. La notizia della tragica morte di Hayden mi addolora profondamente. Ha lasciato questo mondo troppo presto. Hayden, sebbene non fosse più la mia compagna, è stata una parte importante della mia vita e la madre di nostra figlia, Kaya". Parole che non si limitano dunque a ricordare la donna con cui aveva condiviso una relazione, ma riconoscono l’importanza che Panettiere ha continuato ad avere nella sua vita anche dopo la fine della loro storia. Il pensiero più forte, però, è rivolto alla figlia, alla quale Klitschko promette di trasmettere il ricordo della madre.

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La promessa alla figlia Kaya

Nel suo messaggio, l’ex campione di pugilato ha voluto ricordare anche il talento dell’attrice e le difficoltà che aveva affrontato durante la sua vita professionale e personale: "Ha costruito una carriera straordinaria grazie al suo immenso talento, affrontando al tempo stesso anche i lati più oscuri di un’industria estremamente esigente. Nulla potrà cancellare il tempo che abbiamo condiviso né il posto che ha avuto nelle nostre vite. A nostra figlia Kaya parlerò sempre di sua madre con rispetto e farò in modo che possa ricordare la persona che era".

Un rapporto rimasto importante anche dopo la separazione

Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko si erano conosciuti alla fine degli anni Duemila e, dopo una relazione caratterizzata anche da una prima separazione e da un successivo riavvicinamento, avevano annunciato il fidanzamento nel 2013. Nel dicembre 2014 era nata Kaya.

La loro storia si era poi conclusa, ma il rapporto tra i due aveva assunto una dimensione diversa proprio attraverso la genitorialità. Panettiere aveva raccontato pubblicamente quanto fosse stata dolorosa la decisione relativa alla custodia della figlia, spiegando che non si era trattato di una scelta semplice né desiderata, ma di una decisione maturata in un periodo particolarmente complesso della sua vita. Negli ultimi anni, inoltre, l’attrice aveva parlato con rispetto di Klitschko, descrivendolo come una persona che ammirava profondamente e sottolineando il buon rapporto costruito nella gestione della figlia.

Il dolore e la richiesta di privacy

Klitschko ha infine rivolto un pensiero ai genitori, agli amici e ai fan di Hayden, prima di chiedere rispetto per il momento vissuto dalla famiglia: "Esprimo le mie più sentite condoglianze ai genitori di Hayden, ai suoi amici e ai suoi fan, che oggi stanno vivendo a loro volta questo dolore. Persone giovani e talentuose come Hayden non dovrebbero lasciare questo mondo così presto. Chiedo a tutti, per favore, di rispettare i sentimenti e la privacy della nostra famiglia durante questo momento difficile. Riposa in pace, Hayden. Che tu possa trovare la pace eterna. Ti amiamo". La causa della morte di Hayden Panettiere non è stata ancora resa pubblica, mentre le autorità stanno proseguendo gli accertamenti. L’attrice è morta il 16 agosto 2026 a 36 anni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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