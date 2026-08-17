Hayden Panettiere, non solo Heroes: 3 film famosi in cui ha recitato ma che forse hai dimenticato L'attrice è morta all'età di 36 anni ma aveva già alle spalle una filmografia importante: ecco tre dei film più famosi in cui ha recitato

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Molti la ricordano soprattutto per i suoi ruoli in serie TV celebri come Heroes e Nashville, ma Hayden Panettiere ha in realtà recitato anche in molti film, alcuni di questi poi diventati famosi o addirittura iconici. Ne abbiamo selezionati tre in cui l’attrice 36enne ha avuto dei ruoli determinanti, ma in cui forse non tutti ricordano di averla vista.

Hayden Panettiere, tre film famosi in cui ha recitato e dove vederli

Ragazze nel pallone – Tutto o niente

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Partiamo da Ragazze nel pallone – Tutto o niente, un film del2006 in cui interpreta Britney Allen, la classica ragazza popolare capitana delle cheerleader. La sua vita perfetta va a rotoli quando la famiglia si trasferisce in un quartiere più popolare e in una nuova scuola. Per ricominciare deve mettersi in gioco da zero, farsi accettare dalla capitana locale Camille (Solange Knowles) e dimostrare quello che vale sul campo. Un film – e più in generale una saga, visto che conta sei film – che ha segnato l’adolescenza di molti. Potete vedere Ragazze nel pallone – Tutto o niente in streaming su AppleTv e Amazon Prime Video previo noleggio o acquisto.

La saga di Scream

Forse non tutti ricordano che Panettiere ha anche recitato in più di un film della saga di Scream. L’abbiamo infatti vista in Scream 4, del 2011, nel ruolo di Kirby Reed, una liceale autoironica ed esperta di cinema horror. È diventata subito una delle preferite dei fan, tanto che, dopo l’apparente morte nel quarto film, è tornata a sorpresa in Scream VI (2023) come agente dell’FBI per dare la caccia a Ghostface, restando un punto di riferimento anche per i capitoli successivi della saga. Il film Scream 4 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video; Scream 7 è invece disponibile sulla piattaforma previo noleggio o acquisto.

Un segreto tra di noi

Hayden Panettiere ha recitato al fianco di molte stelle del cinema, e un esempio ne è il film Un segreto tra di noi, del 2008. In questo film drammatico, l’attrice interpreta la versione adolescente di Jane Lawrence nei flashback dedicati alla famiglia Taylor (da adulta il personaggio ha il volto di Emily Watson). Attraverso il suo ruolo si ricostruiscono i segreti e le spaccature del passato, mentre sullo sfondo si consuma il difficile rapporto tra il protagonista Michael e il padre. Parliamo di un film che vede nel cast attori della levatura di Julia Roberts, Ryan Reynolds e Willem Dafoe. Un segreto tra di noi è disponibile in streaming, previo noleggio o acquisto, su Amazon Prime Video e Infinity. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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