Hayden Panettiere, non solo Heroes: 3 film famosi in cui ha recitato ma che forse hai dimenticato
L'attrice è morta all'età di 36 anni ma aveva già alle spalle una filmografia importante: ecco tre dei film più famosi in cui ha recitato
Molti la ricordano soprattutto per i suoi ruoli in serie TV celebri come Heroes e Nashville, ma Hayden Panettiere ha in realtà recitato anche in molti film, alcuni di questi poi diventati famosi o addirittura iconici. Ne abbiamo selezionati tre in cui l’attrice 36enne ha avuto dei ruoli determinanti, ma in cui forse non tutti ricordano di averla vista.
Hayden Panettiere, tre film famosi in cui ha recitato e dove vederli
Ragazze nel pallone – Tutto o niente
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Partiamo da Ragazze nel pallone – Tutto o niente, un film del2006 in cui interpreta Britney Allen, la classica ragazza popolare capitana delle cheerleader. La sua vita perfetta va a rotoli quando la famiglia si trasferisce in un quartiere più popolare e in una nuova scuola. Per ricominciare deve mettersi in gioco da zero, farsi accettare dalla capitana locale Camille (Solange Knowles) e dimostrare quello che vale sul campo. Un film – e più in generale una saga, visto che conta sei film – che ha segnato l’adolescenza di molti. Potete vedere Ragazze nel pallone – Tutto o niente in streaming su AppleTv e Amazon Prime Video previo noleggio o acquisto.
La saga di Scream
Forse non tutti ricordano che Panettiere ha anche recitato in più di un film della saga di Scream. L’abbiamo infatti vista in Scream 4, del 2011, nel ruolo di Kirby Reed, una liceale autoironica ed esperta di cinema horror. È diventata subito una delle preferite dei fan, tanto che, dopo l’apparente morte nel quarto film, è tornata a sorpresa in Scream VI (2023) come agente dell’FBI per dare la caccia a Ghostface, restando un punto di riferimento anche per i capitoli successivi della saga. Il film Scream 4 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video; Scream 7 è invece disponibile sulla piattaforma previo noleggio o acquisto.
Un segreto tra di noi
Hayden Panettiere ha recitato al fianco di molte stelle del cinema, e un esempio ne è il film Un segreto tra di noi, del 2008. In questo film drammatico, l’attrice interpreta la versione adolescente di Jane Lawrence nei flashback dedicati alla famiglia Taylor (da adulta il personaggio ha il volto di Emily Watson). Attraverso il suo ruolo si ricostruiscono i segreti e le spaccature del passato, mentre sullo sfondo si consuma il difficile rapporto tra il protagonista Michael e il padre. Parliamo di un film che vede nel cast attori della levatura di Julia Roberts, Ryan Reynolds e Willem Dafoe. Un segreto tra di noi è disponibile in streaming, previo noleggio o acquisto, su Amazon Prime Video e Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Hayden Panettiere è morta a 36 anni: addio alla star di Heroes e Nashville. Le dipendenze, il lutto e il mistero sul decesso
La notizia scuote Hollywood e il pubblico che l'aveva conosciuta giovanissima: l'att...
Hayden Panettiere, la causa della morte dell’attrice: l’incidente e le indagini in corso
La celebre attrice è morta all'età di 36 anni dopo essersi messa in viaggio col fida...
La rinascita di Matthew Lillard: è stato l'amante della moglie di George Clooney in Paradiso Amaro, oggi Scream gli regala una seconda vita (a 30 anni dalla prima)
Ha segnato gli anni Novanta con l'horror cult di Wes Craven, poi è diventato il volt...
La Mummia 4: Brendan Fraser ritrova Oded Fehr nel cast, ma è il ritorno ‘del morto’ il colpo di scena che fa esplodere il web
La reunion del cast storico prende forma: dopo Fraser e Weisz torna anche Oded Fehr,...
Edoardo Leo sfida Timothée Chalamet: 10 film usciti al cinema nel 2026 da vedere a casa in compagnia di chi amate
Dalle commedie italiane ai blockbuster internazionali, ecco i 10 film usciti nei cin...
Addio Francesco Guccini: 4 film indimenticabili (e non solo) in cui ha recitato e come vederli gratis
Non solo cantante: Guccini è stato anche attore e ha recitato in film indimenticabil...
Addio Sam Neill: 5 film imperdibili (e una serie TV amatissima) da vedere assolutamente in streaming
Ecco alcuni dei titoli più forti ed emozionanti in cui San Neill ha recitato e che h...
James Bond, la corsa al nuovo 007 entra nel vivo: ecco chi è il favorito che potrebbe sostituire davvero Daniel Craig
L’attore di Slow Horses, Jack Lowden, in corsa per il ruolo di 007: Richard Osman ri...