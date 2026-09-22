Hayden Panettiere, svelata la vera causa della morte: ora è ufficiale. Ecco cosa è emerso dall’autopsia La star di Heroes e Nashville è morta a 36 anni: il medico legale ha chiarito le sostanze coinvolte e la dinamica del decesso.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La morte di Hayden Panettiere ha lasciato sotto shock il mondo dello spettacolo. L’attrice, conosciuta soprattutto per i ruoli in Heroes e Nashville, è scomparsa il 16 agosto 2026 a soli 36 anni. Inizialmente le autorità avevano parlato di un arresto cardiaco e di una possibile overdose, ma gli accertamenti erano ancora in corso. Ora è arrivata una risposta ufficiale sulle cause del decesso. Il medico legale della contea di Greenville, in South Carolina, ha infatti chiarito quali sostanze siano state trovate nel suo organismo e come abbiano contribuito alla morte.

Hayden Panettiere, la causa della morte confermata

Secondo il rapporto del medico legale, la morte di Panettiere è stata provocata dagli effetti tossici di più sostanze, tra cui fentanyl, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamolo e quetiapina. Il decesso è stato classificato come accidentale. Il fentanyl è un potente oppioide sintetico, mentre il 4-ANPP è un precursore chimico utilizzato nella produzione illegale di fentanyl. L’alprazolam è il principio attivo dello Xanax, il metocarbamolo è un rilassante muscolare e la quetiapina è un farmaco antipsicotico.

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La notizia fa luce su quanto accaduto quel 16 agosto. Panettiere era stata trovata priva di sensi nell’abitazione in cui si trovava temporaneamente a Greenville. Una chiamata al 911 aveva segnalato una donna non responsiva e un possibile arresto cardiaco. I soccorritori avevano tentato a lungo di rianimarla ricorrendo anche alle procedure avanzate di supporto cardiaco, ma ogni tentativo si era rivelato inutile. L’attrice è stata dichiarata morta sul posto alle 14:32.

La battaglia di Hayden Panettiere contro le dipendenze

La vicenda assume un significato ancora più doloroso alla luce della storia personale raccontata negli anni dalla stessa attrice. Panettiere non aveva mai nascosto le proprie difficoltà legate alla depressione, all’alcol e alla dipendenza da sostanze. In passato aveva raccontato di aver iniziato ad assumere farmaci già durante l’adolescenza e di aver sviluppato successivamente un rapporto problematico con alcol e oppioidi. Nonostante le difficoltà, la sua carriera era iniziata prestissimo. Da bambina aveva recitato nelle soap One Life to Live e Guiding Light, per poi arrivare al cinema con A Bug’s Life e Remember the Titans. La vera consacrazione era arrivata nel 2006 con il ruolo di Claire Bennet in Heroes, la serie NBC che l’aveva trasformata in una star internazionale.

Sei anni più tardi aveva conquistato un altro ruolo simbolo della sua carriera, quello della cantante country Juliette Barnes in Nashville, interpretazione che le era valsa anche due candidature ai Golden Globe. Sul grande schermo era inoltre comparsa nella saga di Scream, interpretando Kirby Reed in Scream 4 e tornando poi nel franchise con Scream VI. La sua scomparsa arriva dunque al termine di un percorso professionale iniziato quando era ancora bambina e segnato da grandi successi, ma anche da una lunga e pubblica lotta contro le proprie fragilità.

La commemorazione

Sabato 19 settembre, a Malibù (California), si è tenuta una cerimonia commemorativa per Hayden Panettiere, dove erano presenti ben 150 persone, tra amici e conoscenti, per ricordarla. Alla cerimonia non c’erano la madre Leslesy Vogel e il fidanzato Brian Hickerson. I due fratelli Hickerson non avrebbero proprio ricevuto l’invito: "Sono consapevoli della delicatezza del momento e comprendono il motivo della loro esclusione", ha riportato TMZ. Secondo il noto sito, Brian starebbe vivendo un periodo molto difficile: "Ha perso 18 chili da quando lei è morta". La madre di Hayden Panettiere invece non avrebbe partecipato alla commemorazione a causa di un’emergenza familiare. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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